2023년 제출 탄원서 “여의도→구청 주변” 2022년 구의회 업무추진비 내역과 유사

[헤럴드경제=권제인 기자] 김병기 더불어민주당 의원의 배우자가 동작구의회 측 업무추진비 법인카드를 사적으로 썼다는 의혹을 제기한 동작구의원들의 탄원서 내용과 실제 구의회가 공개한 업무추진비 사용 내역 상당 부분부합하는 것으로 나타났다.

3일 연합뉴스에 따르면 전 동작구의원 A·B씨는 김 의원 배우자가 2022년 동작구의회 부의장의 업무추진비 법인카드를 사용했다고 주장했다. A·B씨는 해당 주장을 담은 탄원서를 2023년 말 제출했다.

A·B씨는 “2022년 7∼8월 (법인카드의) 사용처는 사모님 거주지, 국회 및 지역사무실이 있는 여의도 중심인 반면 8월 이후 사용처는 구청 주변 등”이라고 했다. 그러면서 “동작구의회 홈페이지에 게시된 구의회 업무추진비 사용 내역을 보면 카드 사용자가 누구인지 확연하게 구분할 수 있다”고 덧붙였다.

동작구의회가 공개한 업무추진비 내역을 보면 그해 7월 카드가 사용된 식당 절반가량이 여의도 소재였다. 다음 달 10일엔 동작구 대방동의 한 중국집에서 결제한 내역도 있었다. 김 의원의 자택에서 100ｍ 미만 거리에 위치한 식당이다. 그달 중순에도 대방동과 여의도에서 수차례 카드가 사용됐다.

9월부터는 여의도·대방동이 아닌 구청이 있는 상도동과 신대방동 등지에서 결제가 집중적으로 이뤄졌다. 실제 사용 기록과 탄원서의 주장이 카드 사용처만 봤을 땐 상당 부분 들어맞는다고 볼 수 있는 셈이다.

A·B씨가 탄원서를 제출한 것은 2022년 7∼9월 업무추진비 집행 내역이 공개된 지 1년여 지난 시점이다. 이들은 탄원서에서 “카드 사용자가 누구인지 통신사 휴대폰 위치 확인만으로도 간단히 파악할 수 있다”고 했다.

경찰은 이 의혹과 관련해 동작경찰서에 들어온 고발 사건을 서울경찰청 공공범죄수사대로 이송해 수사 중이다.

김 의원의 전 보좌진은 지난해 11월 경찰 조사에서 김 의원이 배우자 의혹 수사 무마를 국민의힘 A 의원에게 청탁하려 했다는 취지의 진정도 제기한 것으로 전해졌다. 김 의원이 수사 지휘 라인의 경찰 간부에게 전화를 한 번 해달라고 A 의원에게 청탁을 시도했다는 것이다.

전 보좌진은 김 의원이 차남의 숭실대 편입학 등 과정에 부당하게 개입했다는 의혹의 참고인 신분으로 출석했으나, 업무추진비 유용 의혹도 함께 설명한 것으로 알려졌다. 청탁으로 인해 경찰 수사가 제대로 이뤄지지 못했다는 취지로, A 의원은 사실무근이라는 입장이다. 이외 당사자들도 의혹을 부인하는 것으로 전해졌다.