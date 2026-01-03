[헤럴드경제=김성훈 기자] 자택에 침입한 강도를 제압했다가 오히려 살인미수 혐의로 고소당한 그룹 ‘애프터스쿨’ 출신 나나가 심경을 밝혔다.

나나는 2일 팬 소통 플랫폼 커뮤니티에 “난 고소당한 사실을 안지 꽤 됐다. 정신적으로 힘든 부분을 이겨내고 있는 시간 속 그 사실을 알게 됐다”며 “다행히 혼자만의 시간을 보내면서 어느 정도 안정을 되찾았고, 스스로 조금 더 단단해진 느낌을 받았다”고 밝혔다.

이번 일로 정말 많은 걸 느꼈다는 나나는 “세상과 사람들을 너무 좋게만 보려고, 어떻게든 믿고 싶은 마음이 어쩌면 너무 큰 욕심일 수도 있겠다 싶었다. 회의감까지 느껴졌다”고 했다.

이어 “이런 말도 안되는 상황은 지금도 벌어지고 있고, 그걸 헤쳐나가야 할 상황에 놓여있으니까. 앞으로 안 좋은 일이 생기지 않길 바라지만, 혹여나 예상치 못한 일이 생겼을 때를 대비해 스스로 덜 다치도록, 옳고 그름을 냉정하게 잘 바라봐야 할 것 같다”며 “나는 무너지지 않을 거고, 흔들리지 않도록 내 자신을 잘 다스릴 테니 너무 걱정 말라. 필요치 않은 불안감을 준 것 같아 미안하다. 이번 일 바로 잡을 테니 걱정 말고 믿어 달라”고 했다.

경찰, 정당방위로 판단했지만 다시 조사

나나는 지난해 11월 15일 오전 6시께 자택에 강도가 드는 피해를 입었다. 경찰에 따르면, 강도 A 씨는 경기 구리시에 있는 나나의 자택에 흉기를 들고 침입해 나나 모녀를 위협하고 상해를 가하며 돈을 요구했다. 어머니의 비명을 듣고 깬 나나가 어머니와 함께 몸싸움을 해 A 씨를 제압하고 경찰에 신고한 것으로 알려져 크게 화제가 됐다.

A 씨는 “집에 아무도 없을 줄 알고 들어갔다”며 “연예인이 사는 곳인지 몰랐고 생활비가 부족해 범행했다”고 경찰에 진술했다.

그런데 A 씨는 나나 모녀로부터 제압되는 과정에서 흉기에 의해 턱 부위에 열상을 입었다며 지난달 경찰에 고소장을 냈다.

경찰은 이미 나나 모녀가 A 씨에게 가한 상해가 정당방위에 해당한다고 봐 입건하지 않은 건이었지만, 고소장이 들어온 만큼 절차에 맞게 사건을 처리할 방침이다. 경찰은 지난달 A 씨에 대해 교도소 접견 방식으로 고소인 조사도 했다.

경찰은 나나를 다시 불러 조사할지 여부는 고심하는 것으로 전해졌다. A 씨의 고소 조사에 필요한 당시 상황에 대한 나나측 진술과 입장은 강도 사건 조사 당시 이미 충분히 들었다고 경찰은 판단하고 있는 것으로 알려졌다.

소속사 써브라임은 “흉기로 무장한 가해자의 범행 과정에서 나나와 그 가족은 심신에 걸쳐 심각한 피해를 입었다”며 “그럼에도 가해자가 어떤 반성 태도 없이 나나를 상대로 별건의 고소를 제기하는 등 피해자가 유명인이라는 점을 악용해 반인륜적 행위로 2차 피해를 야기하고 있다”고 주장했다. 이어 “본 사안과 관련해 가해자에 대한 민형사상 일체의 모든 법적 조치를 강구할 예정”이라고 강조했다.