택시가 승용차 잇따라 추돌…횡단보도 기다리던 행인 피해

[헤럴드경제=김현경 기자] 2일 오후 6시 5분께 서울 종로구 종각역 앞 도로에서 택시 1대가 승용차 2대를 추돌하는 사고가 났다. 사고로 차량이 인도를 덮치면서 1명이 숨지고 9명이 다쳤다.

경찰에 따르면 70대 후반 기사가 운전하는 전기차 택시가 승용차를 추돌하고 횡단보도 신호등 기둥을 들이받은 뒤 앞의 다른 승용차와 부딪쳤다.

이 과정에서 횡단보도 신호를 기다리던 보행자들이 택시에 치여 길에 쓰러졌다. 부상자 중 내국인인 40대 여성 보행자는 심정지 상태로 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.

부상자 9명 중 4명이 골반과 무릎 등 통증을 호소하며 벙원으로 옮겨졌다. 이송자 중 1명은 인도 국적이었으며, 미이송자 중 3명은 인도네시아 국적으로 파악됐다.

택시 기사에게서 음주·약물 운전 정황은 발견되지 않았다고 경찰은 설명했다.

경찰과 소방당국은 인원 53명과 장비 16대를 동원해 현장을 수습하고 있다.