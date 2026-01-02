GV90, 현대차 울산 EV 전용공장 첫 생산 차종 29년 만에 들어서는 현대차 국내 신공장 연간 20만 대의 전기차 양산 현대차그룹, 2030년까지 국내서 125.2조 투자 ‘역대 최다’

[헤럴드경제=서재근 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장의 ‘통큰’ 국내 투자 전략이 럭셔리 전기차를 비롯한 미래 모빌리티 생산기지화라는 유의미한 성과로 이어지고 있다.

2일 완성차 업계에 따르면, 현대차가 대규모 국내 투자를 통해 조성한 울산 전기차 전용공장이 올해부터 본격 가동을 앞둔 가운데 첫 생산 차종으로 제네시스 플래그십 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) GV90을 낙점한 것으로 알려졌다.

울산 전기차 전용공장은 1996년 아산공장 이후 29년 만에 들어서는 현대차의 국내 신공장이다. 울산공장 내 세워지는 전기차 전용공장은 54만8000㎡(약 16만6000평) 부지에 연간 20만 대의 전기차를 양산할 수 있는 규모다.

현대차 울산 전기차 전용공장은 과거 종합 주행시험장 부지에 들어선다. 종합 주행시험장은 현대차가 해외 시장 진출을 적극적으로 도모하던 1980년대 전 세계 다양한 지형과 혹독한 기후를 견딜 수 있는 차량을 개발하기 위한 시설로 활용되기 시작했다.

현대차는 울산 전기차 전용공장에 혁신적인 생산 설비를 갖추고 임직원을 위한 최적의 근무환경은 물론 자연과 함께 공존할 수 있는 공간을 조성해 미래 50년을 이끌어 나갈 사람 중심의 공장으로 운영하겠다는 구상이다.

이를 위해 현대차는 울산 전기차 전용공장에 ‘싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)’에서 실증 개발한 제조 혁신 플랫폼을 적용해 근로자 안전과 편의, 효율적인 작업을 최우선적으로 고려한 미래형 공장으로 운영한다.

HMGICS의 제조 혁신 플랫폼에는 ▷수요 중심의 인공지능(AI) 기반 지능형 제어 시스템 ▷탄소중립·RE100(재생에너지 사용 100%) 달성을 위한 친환경 저탄소 공법 ▷안전하고 효율적 작업이 가능한 인간 친화적 설비 등이 포함돼 있다.

현대차는 이를 활용해 울산 전기차 전용공장에 부품 물류 자동화 등 스마트 물류 시스템을 구축하고 생산 차종 다양화 및 글로벌 시장 변화에 대응할 수 있는 유연 생산 시스템을 도입, 제품 생산성 및 품질 향상을 위한 조립 설비 자동화를 추진할 예정이다.

아울러 울산 전기차 전용공장은 공장 내부로 자연광을 최대한 끌어들여 근로자들이 따뜻한 햇살을 느낄 수 있도록 했으며 휴게 및 사무 공간으로 활용될 그룹라운지를 오픈형으로 구성해 사람들이 자연스럽게 모이는 공간이 될 수 있도록 했다.

특히, 이번 공장 가동은 정의선 회장이 취임 이후 지속해서 강조해 온 ‘국내 투자 확대’ 기조의 대표적인 결실이라는 점에서 의미가 크다는 평가가 아온다.

지난해 11월 현대차그룹은 정의선 회장의 진두지휘 아래 올해부터 오는 2030년까지 5년간 국내에 총 125조2000억원 규모의 규모 투자 계획을 발표한 바 있다.

이는 국내 투자 규모로는 역대 사상 최대치로 지난 2021년부터 지난해까지 국내에 투자했던 89조1000억원을 36조1000억원가량 상회하는 규모다. 125조2000억원을 연평균 투자 금액으로 환산하면 25조400억원에 달한다.

이 같은 대규모 중장기 국내 투자 결정은 “국내 핵심 거점에 선제적 투자가 필요하다”고 강조해 온 정의선 회장의 경영 전략의 일환으로, 현대차그룹은 이 같은 행보가 글로벌 모빌리티 혁신 허브로서 대한민국의 위상을 높이는 것은 물론 인공지능(AI)·로봇 산업 육성 및 그린 에너지 생태계 발전 등을 통해 국가 경제 활력 제고에도 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 기대하고 있다.

현대차 관계자는 “현대차 울산 전기차 전용공장은 이러한 전략 아래 추진된 대규모 프로젝트로, 연구개발(R&D)과 생산 경쟁력을 국내에 축적한다는 점에서 의미가 크다”며 “울산 공장을 중심으로 전기차 전용 생산라인을 단계적으로 확충하고, 협력사와의 동반 성장을 통해 지역 산업 생태계 강화에도 나설 계획이다. 이는 단순한 생산 설비 확장을 넘어, 고용 창출과 지역 경제 활성화로 이어질 것”이라고 말했다.

그러면서 “울산 전기차 전용공장은 현대차 전동화 전략의 핵심 축으로 국내에서 축적한 기술력과 제조 역량을 바탕으로 글로벌 전기차 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라며 “정의선 회장의 국내 투자 결단과 함께 본격 가동에 들어간 울산 전기차 전용공장은 현대차가 미래 모빌리티 기업으로 도약하는 과정에서 중요한 이정표가 될 것”이라고 덧붙였다.