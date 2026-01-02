한양대 반도체공학과 경쟁률 가장 높아 입사 보장, 억대 성과급 등 수험생들 관심↑

[헤럴드경제=문영규 기자] 2026학년도 대학 정시 모집에서 기업과 연계해 취업이 보장되는 대기업 계약학과의 경쟁률이 높게 나타난 가운데 한양대 반도체공학과 경쟁률이 11.8대 1로 가장 높게 나타난 것으로 조사됐다.

2일 진학사 등 입시업체에 따르면 서울 소재 주요 11개 대학(경희대·고려대·서강대·서울대·서울시립대·성균관대·연세대·이화여대·중앙대·한국외대·한양대) 반도체 계약학과 중 SK하이닉스 계약학과인 한양대 반도체공학과 경쟁률이 가장 높은 것으로 조사됐다.

대기업 계약학과는 졸업 후 회사 입사가 보장되고 장학금 혜택 등도 받을 수 있어 업황, 기업 선호도 등까지 고려해 수험생들이 대학 학과를 선택했을 것이란 분석이다.

특히 수험생들 사이에선 연봉·성과급 수준이 높은 SK하이닉스에 많은 관심이 모인 것으로 보인다.

SK하이닉스는 최근 올해 성과급이 평균 1억원을 웃돌 것이란 예상도 나온다.

대신증권은 올해 SK하이닉스가 사상 최초로 100조원대 영업이익 시대를 열 것이라며 장밋빛 전망을 내놓기도 했다.

또 다른 SK하이닉스 계약학과인 서강대 반도체공학과도 9.00대 1, 고려대 반도체공학과 7.47대 1 등 서울 주요 11개 대학 정시모집 평균 경쟁률인 5.31대 1보다 높았다.

반면 삼성전자와 협약한 연세대 시스템반도체공학과는 5.84대 1, 성균관대 반도체시스템 공학과는 5.33대 1로 평균 수준이었다.

인공지능(AI) 분야가 각광받는 가운데 채용 조건형 계약학과가 아님에도 중앙대가 신설한 지능형반도체공학과는 9.40대 1의 높은 경쟁률을 보였다. 중앙대 전체 정시 경쟁률은 7.62대 1에서 6.93대 1로 하락한 것과는 대조적이다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 “수험생들의 대학 선호도에 졸업 후 취업 가능성이나 연봉 등이 반영된 결과”라고 설명했다.