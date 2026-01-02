소방서 협력, 우수사례 공유로 동절기 위기가구 대응 역량 높여

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]읍면동 복지 현장의 목소리를 공유하고 동절기 위기가구 대응 역량을 강화하기 위해 나주시가 현장 중심 맞춤형 복지 체계 강화에 나섰다.

나주시(시장 윤병태)는 최근 나주소방서와 협력해 우리동네 복지기동대 간담회를 개최했다고 2일 밝혔다.

이번 간담회에서는 복지기동대 사업 추진 현황을 공유하고 활동 사례 발표와 함께 사업 운영의 발전 방향을 논의했으며 동절기 위기가구 발굴 방안과 심폐소생술 교육도 병행했다.

올해 나주시 복지기동대는 취약계층을 대상으로 토방 낮춤과 안전 손잡이 설치를 비롯해 주거환경 개선, LED 조명 교체 사업 등을 추진했으며 위기가구를 대상으로 생계비와 의료비 등 생활안정자금 지원에도 힘써왔다.

이날 간담회에서 봉황면 홍정석 복지기동대장은 고령가구의 일상 돌봄을 지원하는 ‘반짝반짝 돌봄공동체’와 주거 및 위생 취약 가구를 위한 ‘뽀송뽀송 클린 빨래방’ 등 현장 발굴과 즉각 출동 중심의 특화사업 사례를 공유했다.

전남도 이달의 칭찬 릴레이에 선정된 반남면 정상진 복지기동대장은 복지기동대 활동 과정에서 방문을 거부하는 가구에 대해 심리지원센터와 연계하는 방안을 제안해 공감을 얻었다.

아울러 나주소방서는 심폐소생술 이론과 실습, 일상생활에서 발생할 수 있는 응급상황 대응 요령을 교육해 위급상황 발생 시 초기 대응 능력을 높였다는 평가를 받았다.

나주시는 앞으로도 읍면동 중심의 특화사업을 적극 지원하고 현장에서 제안된 의견을 복지기동대 운영에 반영해 촘촘한 맞춤형 복지정책을 지속적으로 발굴하고 추진해 나갈 계획이다.