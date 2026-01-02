[헤럴드경제=박연수 기자] 지난해 11월 온라인쇼핑 거래액이 24조원을 넘어섰다. 집계를 시작한 2017년 이후 최대치다.

2일 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 11월 온라인쇼핑 동향’에 따르면 지난해 11월 온라인쇼핑 거래액은 24조1613억으로 전년 동월 대비 6.8% 늘었다.

온라인쇼핑 거래액은 전월 대비 5.7%, 모바일쇼핑 거래액은 4.2% 증가했다. 온라인쇼핑 거래액 중 모바일쇼핑 거래액 비중은 77.0%를 기록했다. 전년 동월 76.1% 대비 0.9%포인트 커졌다. 모바일쇼핑 거래액도 18조5941억원으로 전년 동기 대비 7.9% 증가하며 역대 최고치를 기록했다.

먼저 가장 큰 증가폭을 보인 건 ‘음식서비스’다. 배달 플랫폼의 ‘무료배달’ 마케팅 영향으로 전년 동기 대비 4199억원 늘며, 13.7% 증가했다. 음·식료품도 늘었다. 온라인 장보기 성장이 이어지며 전년 대비 10.1% 늘었다. 여행 및 교통서비스도 8.5% 증가했다.

반면 가전·전자(-4.9%) 등 일부 품목에서는 거래액이 감소했다. 데이터처는 전년 대비 할인 행사가 줄어든 영향으로 분석했다.