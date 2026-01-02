[헤럴드경제=김현일 기자] 장덕현 삼성전기 대표이사 사장이 2026년 신년사에서 “AI와 로봇 등 성장 시장에서 1등 기술로 독보적인 경쟁력을 갖춰 고객에게 차별화된 설루션을 제공하자”고 주문했다.

장덕현 사장은 2일 경기도 수원사업장에서 열린 시무식에서 “1등과 2등의 차이는 마지막 1%의 디테일에서 결정된다”며 “완성도를 높여 위기를 기회로 바꾸고, 경쟁사를 압도하는 기술 경쟁력을 만들자”고 역설했다.

장 사장은 올해 기술 혁신과 글로벌 경영 환경의 변화가 동시에 전개되는 ‘도전의 한 해’가 될 것으로 내다봤다.

그러면서 새해 경영 방향으로 ▷고부가 제품 중심의 기술 경쟁우위 확보 ▷자동화 확대, 생산성 개선을 통한 제조 경쟁력 향상 ▷전고체전지, 글라스 기판 등 신사업 사업화 ▷AI를 활용한 전사 혁신 등을 제시했다.

장 사장은 “컴포넌트 사업부는 AI 서버·전장 등 선단 제품 개발을 확대하고 패키지솔루션 사업부는 서버 및 AI 가속기용 고부가 제품에 집중하자”며 “광학솔루션 사업부는 전장·로봇 등 성장 시장 진입을 위한 경쟁력 확보에 나설 것”을 당부했다.

이날 시무식은 온라인으로 진행돼 세종과 부산사업장에도 생중계됐다. 아울러 지난해 우수한 성과를 거둔 임직원에 대한 시상도 진행됐다.