[헤럴드경제=윤호 기자]한삼석 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장은 “권익위 정상화를 바라는 국민들의 요구가 큰 만큼, 자존심 회복이라는 위원회 가족 여러분의 염원이 큰 만큼, 우리 모두 열심히 뛰어야겠다”고 강조했다.

한 부위원장은 2일 오전 신년사에서 “국민주권정부에서 우리가 맡은 역할이 크다”며 이같이 말했다.

그는 “올해는 국민주권정부 2년 차에 걸맞도록 국민이 체감하는 성과를 내야 할 것”이라며 “지난 12월 부처 업무보고를 통해 국민들에게 약속한 3대 추진전략을 한마음 한뜻으로, 적극 추진해 달라”고 밝혔다.

먼저 선제적 대응과 현장 중심 행정을 통해 국민 고충을 해소해달라고 당부했다. 그는 “범정부 집단민원 처리체계를 마련해 사회적 비용과 갈등을 초래하는 집단민원을 더욱 신속히 해결해 달라. 취약계층은 더욱 체계적으로 보호해주기 바란다”고 말했다. 특히 “비긴급 상담번호의 통합도 차질 없이 추진해, 국민이 110에만 전화하면 불편사항 상담이 가능하도록 개선돼야 할 것”이라고 했다.

또 국민 목소리에 기반해 제도를 개선하고, 신속한 행정심판으로 국민 권익을 보호해 달라고 강조했다. 그는 “인공지능(AI) 기반 국민권익플랫폼 구축을 통해 국민의 민원 신청 편의성과 공무원의 민원 처리 효율성을 함께 높여주기 바란다”며 “국민이 일상에서 불편이나 불합리하다고 느끼는 제도는 신속히 개선 권고해 근본 원인을 해소하는 것이 중요하다”고 했다.

한 부위원장은 반부패 법·제도를 정비하고 청렴문화 확산에 더욱 힘써달라고도 밝혔다. 그는 “국민이 어떤 내용의 신고를 하든 같은 수준의 보호와 지원을 받을 수 있도록 반부패 법령을 신속히 정비해주기 바란다”며 “공공재정 누수를 방지해 국민의 소중한 세금이 제대로 쓰이게 하고, 어린시절부터 윤리의식을 자연스럽게 습득할 수 있도록 미래세대 청렴교육에도 힘써달라”고 했다.

이어 “국민고충 감소와 취약계층 보호, 실질적인 국민 권익 보호, 그리고 국가청렴도 20위권 안착이라는 정책목표를 달성할 수 있기를 희망한다”고 덧붙였다.