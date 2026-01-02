대림, 문래, 여의도 신길 등 지역 생활권 중심의 구민 참여 문화정책 호평...구민이 기획하고 실행하는 새로운 생활문화 모델 제시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 사단법인 한국매니페스토실천본부가 주최한 ‘2025년 제1회 전국 메니페스토 문화정책 콘체르토(Concerto)’에서 문화활동 활성화 분야 최우수상을 수상했다.

‘문화정책 콘체르토’는 지방자치단체의 우수 문화정책과 사업 사례를 발굴하기 위해 올해 처음 마련된 전국 단위 경연으로, 지방정부의 문화 역량 강화와 새로운 문화정책 방향을 제시를 목표로 추진됐다.

올해는 전국 85개 시‧군‧구가 참여해 3개 분야에서 총 160개 사례가 접수됐다.

영등포구는 문화활동 활성화 분야에서 ‘영등포구 이웃문화대사’ 사례를 발표해 최우수상에 선정됐다. ‘영등포구 이웃문화대사’는 구민이 자신의 생활권에서 지역의 이야기와 이슈를 직접 발굴, 이를 문화 활동으로 풀어내는 주민 참여형 문화정책이다. 대림·문래·여의도·신길 등 서로 다른 특색을 지닌 생활권을 중심으로, 구민이 ‘이웃문화대사’로서 지역의 문화 활동을 기획하고 실행하는 구조가 특징이다.

구민을 단순한 문화 참여자가 아닌 문화 활동의 주체이자 기획자로 설정, 생활권 중심으로 운영한 점에서 구민 참여와 지역 간 소통을 효과적으로 이끌어냈다는 평가를 받았다.

이러한 운영 방식은 행정 주도의 단발성 사업이 아니라, 구민 참여를 바탕으로 지역 내 활동이 지속되는 구조를 만들었다는 점에서 의미 있다는 평가를 받았다.

구는 이웃문화대사 양성과정을 통해 구민 주도의 문화기획 역량을 키우고, 각 생활권별 콘텐츠를 발굴, 연계해 골목과 일상 공간에서 체감할 수 있는 생활문화 활동을 이어왔다. 그 결과 올해 20명의 이웃문화대사를 양성, 실험프로젝트 23건을 추진해 총 1140명의 구민이 참여하는 생활권 중심 문화활동 성과를 거뒀다.

최호권 영등포구청장은 “이번 수상은 정책의 성과가 아닌, 각자의 생활 공간에서 일상의 문화를 만들어 온 구민들의 노력 덕분”이라며 “앞으로도 구민이 주도하는 생활문화 활동이 지역 곳곳에 자리 잡을 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 전했다.