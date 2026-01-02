2일 시교육청 대강당에서 시무식 진행

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시교육청은 2일 시교육청 대강당에서 전 직원이 참석한 가운데 ‘2026년 시무식’을 열고 병오(丙午)년 적마(赤馬)의 해를 맞아 부산교육 발전을 위한 힘찬 출발을 다짐했다.

김석준 부산시교육감은 신년사를 통해 “부산교육은 새해에도 ‘같이 배우고 함께 키우는 교육’을 바탕으로 부산시민과 교육가족 모두와 한마음으로 소통하며 미래를 향해 힘차게 나아가겠다”며 “학생이 건강하게 성장하고 교사가 보람을 느끼며 학부모가 안심할 수 있는 교육을 적극 펼치겠다”고 밝혔다.

이어 김 교육감은 “2026년에는 미래를 향한 소중한 발걸음을 내딛기 위해 네 가지 핵심 과제를 중심으로 교육정책을 추진하겠다”며 “AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육, 학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육, 학생과 교사를 모두 지키는 안심교육, 지혜로운 인재로 성장하도록 돕는 시민교육을 통해 아이들의 지식과 인성, 역량이 조화롭게 성장하는 부산교육을 실현하는 데 온 힘을 쏟겠다”고 강조했다.