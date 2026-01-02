영등포아파트 찾아 관리상황 점검 吳 “안전시공으로 공급확대” 강조

“서울시의 정비사업 현장이 늘어나면서 공사 현장은 더욱 증가할 것입니다. 빠른 공사보다 더 중요한 것이 안전한 시공입니다.”

오세훈 서울시장이 2일 새해 첫 공식 일정으로 서울 영등포구 재건축 공사 현장을 찾았다. 오 시장은 신년 첫 메세지로 안정적인 주택공급 의지에 더해 ‘안전 제일’을 꺼냈다.

오 시장이 이날 찾은 영등포구 당산동4가 일대의 유원제일1차아파트 재건축 사업장은 2028년 준공을 앞둔 곳이다. 현재 DL이앤씨가 시공 중으로 지난해 착공해 현재 30% 공정률을 달성해 공사가 한창이다.

오 시장은 아침부터 관제센터, 근로자휴게실 등 현장 곳곳을 직접 돌아보며 안전관리 체계와 운영 현황을 점검했다. 오 시장은 “사업장이 있는 영등포구는 서울시 정비 물량의 20%를 차지할 만큼 현장이 많은 자치구”라며 “2031년까지 31만호 주택공급이 실현되면 현장이 늘어날텐데 안전을 챙겨달라”고 주문했다.

이어 “원청과 하도급 업체들의 관리 및 책임의 사각지대에서 사고가 일어나기 쉽다”면서 “공정의 영상 기록 등을 철저히 해 혹시 모를 부실공사를 예방하고 사고 최소화를 위한 관리를 고도해 달라”고도 주문했다.

오 시장은 서울시가 2023년 7월부터 건축허가 민간 공사에 의무적으로 도입한 동영상 기록관리가 잘 이행되고 있는지 확인했다. 바디캠 및 폐쇄회로텔레비전(CCTV)의 사각지대는 없는지, 비상 상황 발생 시 대응 절차를 구체적으로 물었다. 신속통합기획 등을 비롯한 정비사업의 성과가 실질적인 주택공급으로 이어지기 위해서는 안전한 시공이 수반돼야한다는 설명이다. 오 시장이 주택 문제 해결을 강조하는 이유는 6·3지방선거 국면과도 맞닿아있다. 정부의 연이은 부동산 대책에도 집값이 상승하며 시장 불안이 커지고 있는 가운데 주택 공급 성과가 결국 시정 성과를 입증할 수 있는 현안이기 때문이다. 한국부동산원에 따르면 지난해 서울 아파트값 상승률은 문재인 정부 집권 시기인 2018년과 2021년을 뛰어넘어 19년 만의 최고치를 기록한 것으로 집계된다.

오 시장은 신년사에서도 핵심 키워드로 강북 활성화와 함께 ‘주택공급’을 강조했다. 오 시장은 “올해 2만3000호 착공을 비롯해 2031년까지 총 31만호 공급 약속을 반드시 완수하겠다”며 시장 불안을 공급 안정으로 풀어나가겠다는 의지를 밝혔다. 김희량 기자