[헤럴드경제=임세준 기자] 2026년 새해 첫 거래일인 2일 코스피가 상승 출발하며 기존 장중 사상 최고치(2025년 11월 4일 4226.75)를 갱신해 4250선을 돌파했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되어 있다.
입력 2026-01-02 11:25:18
“이란, 첨단무기 수출대금으로 암호화폐 받아…제재 우회 목적”
[헤럴드경제=정목희 기자] 이란이 서방의 금융 제재를 우회하기 위해 외국에 첨단 무기를 판매하고, 그 대금을 암호화폐로 받는 방안을 제안하고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 1일(현지시간) 보도했다. FT에 따르면 이란 국방부 산하 수출센터인 ‘민덱스(MINDEX)’는 탄도미사일과 드론, 군함 등 각종 무기 거래 계약을 협상하면서 디지털 화폐는 물
박나래 용산집 9000만원 가압류 무용지물…50억 셀프 근저당에 막혔다 [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자] 개그우먼 박나래 씨와, 한때 그를 도왔던 매니저들 사이의 갈등이 점입가경이다. 박씨의 ‘갑질 의혹’을 폭로한 두 매니저가 신청한 9000만원 상당의 박씨에 대한 부동산 가압류가 법원에서 인용됐으나 향후 소송을 벌이더라도 실제로 손에 쥐긴 어려울 수 있단 분석이다. 가압류 인용 결정 전에 박씨 측이 설정한 근저당권 때문이다. 법조계에서는 박씨의 근저당권 설정을 놓고 ‘이례적’이라는 해석을 내놨다. 서울서부지방법원은 최근 박씨의 전 매니저 신모 씨와 이모 씨가 신청한 박씨의 서울 용산구 이태원동 단독주택에 대한 9000만원의 가압류 신청을 인용했다. 신씨가 청구한 5000만원, 이씨가 청구한 4000만원에 신청 모두 받아들였다. 박씨의 자택은 지난 2021년 박씨가 경매를 거쳐 55억원에 낙찰 받아 화제가 된 단독주택이다. 방송에서는 이 집이 공개되기도 했다. 통상 가압류 결정 이후에는 민사소송을 통해 청구 금액을 받아낸다. 그러나 두 매니저가 청구한 금액을
“일본여행 가면 안돼” 초유의 사태…항공편 줄줄이 취소, 무슨 일
[헤럴드경제=김보영 기자] 중국 정부가 내년 3월까지 자국민의 일본행 비자 신청 건수를 기존의 60% 수준으로 감축하도록 관련 업계에 지시한 것으로 알려졌다. 25일 일본 교도통신은 중국 현지 여행업계 관계자를 인용해 중국이 자국 주요 여행사에 2026년 3월까지 일본행 비자 신청 건수를 종전의 60% 수준으로 줄이도록 하라’는 지시를 내렸다고 보도했다. 매체에 따르면 이 같은 지침은 지난달 말 내려졌다. 중국 정부는 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 치안 불안을 이유로 자국민에 일본 여행과 유학을 자제하라고 권고했는데, 얼마 뒤 여행업체에도 구체적인 지침을 내린 것이다. 해당 지침은 애초 ‘올해 12월까지 적용’ 방침으로 여겨졌지만 이달 들어 같은 내용의 조치를 내년 3월까지 유지하도록 다시 지시가 내려졌다고 교도통신은 전했다. 일부 여행사에서는 이 지침 이후 일본행 단체여행객 접수를 중단한 것으로 전해졌다. 업계에서는 이번 조치가 단체 관광뿐 아니라 전
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판