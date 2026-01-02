[헤럴드경제=임세준 기자] 2026년 새해 첫 거래일인 2일 코스피가 상승 출발하며 기존 장중 사상 최고치(2025년 11월 4일 4226.75)를 갱신해 4250선을 돌파했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되어 있다.


