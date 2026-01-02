“생산적 금융, 가장 잘할 수 있는 분야” 포용금융 실천, 금융소비자 보호 약속 종합금융그룹으로서 새로운 길 열어야

[헤럴드경제=김은희 기자] 임종룡 우리금융지주 회장은 2일 “생산적 금융, 인공지능 전환(AX), 시너지라는 명확한 방향 아래 선도 금융그룹으로 도약해야 한다”고 말했다.

임 회장은 이날 신년사에서 “올해는 그동안 쌓아온 성과를 넘어 금융의 새로운 흐름을 만들어 가고 도약의 첫 페이지를 본격적으로 여는 해가 될 것”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “대내외 경영환경의 불확실성은 여전한 가운데 환율·금리 등 주요 변수의 향방도 쉽게 가늠하기 어렵다”며 “인공지능(AI) 기술의 발전, 초고령사회 진입, 제도·정책 변화 등 새로운 변화의 물결은 금융산업 전반에 근본적인 체질 개선을 강하게 요구하고 있다”고 진단했다. 그러면서 ▷생산적 금융 ▷AX 선도 ▷시너지 창출을 올해 3대 중점 전략방향으로 제시했다.

임 회장은 “생산적 금융은 기업금융 명가인 우리금융이 가장 자신 있게, 가장 잘할 수 있는 분야”라며 “기업의 성장 단계 전반을 투자·융자로 폭넓게 지원하며 생산적 금융을 우리가 앞서 나갈 수 있는 핵심 강점으로 삼아 속도감 있게 추진해 나갈 것”이라고 강조했다.

또한 “금융을 향한 사회와 시장의 목소리에 귀 기울이고 어려운 고객과 이웃에게 따뜻한 손길을 건네야 한다”면서 진정성 있는 포용금융 실천과 사전 예방적 금융소비자 보호를 약속했다.

전사적 AX 추진을 통해 그룹의 AI 역량을 고도화하고 디지털 신사업 분야에서의 미래 경쟁력을 강화할 방침이다. 그는 “올해는 심사·상담·내부통제 등 핵심 영역에서 AX 성과를 임직원 모두가 가시적인 변화로 체감할 수 있도록 실행의 깊이를 한 단계 더 끌어올려야 한다”며 “디지털 자산을 둘러싼 제도 변화에 선제 대응하고 디지털 신사업을 확대해 미래 경쟁력을 키워가겠다”고 했다.

임 회장은 은행·보험·증권을 온전히 갖춘 종합금융그룹으로서 새로운 길을 열어가야 한다는 점도 역설했다.

그는 “그룹사 모두는 업권별 핵심사업의 경쟁력을 지속 높이는 한편 그룹 차원의 협업이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 실행력을 한층 더 높여 나가야 한다”면서 특히 “종합금융 체제에서만 가능한 새로운 시너지 영역으로 확장해 보다 종합적이고 입체적인 금융 설루션을 제공해야 한다”고 당부했다.