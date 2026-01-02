- 국가과학기술연구회, 2026년 시무식 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술연구회(NST)는 2일 오전 세종국책연구단지에서 2026년 시무식을 열고, 연구생태계 혁신의 현장 정착과 실질적 성과 창출을 올해 핵심 방향으로 제시했다.

김영식 NST 이사장은 “NST가 국가 R&D 추진 과정에서 필요한 역할을 능동적으로 수행해 과학기술 주권 확립에 기여하겠다”면서 “그동안 추진해 온 연구생태계 혁신 정책이 현장에서 실제로 작동하고 정착될 수 있도록 조직·인력·제도를 체계적으로 정비해 연구현장의 역량이 정책으로 연결되고, 정책이 다시 현장에서 작동하는 구조를 NST가 책임있게 만들어가겠다”고 말했다.

그는 이어 “출연연이 국가 핵심기술을 축적하고, 과학기술과 AI를 연결하는 인재를 양성하며, 협력 생태계를 구축해 대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하는 데 주도적 역할을 수행할 수 있도록 체계적으로 지원하고 뒷받침하겠다”고 강조했다.

직원들에게는 이를 위해 “정책과 실행을 연결하는 조직으로서 한 단계 더 높은 역할을 책임과 전문성을 바탕으로 충실히 수행해 달라“며 “연구현장의 의견을 반영하고, 국민이 체감할 수 있는 과학기술 성과를 함께 만들어 가자”고 당부했다.

한편 이날 오후 김영식 이사장은 23개 정부출연연구기관 기관장들과 함께 국립대전현충원을 참배하며, 국가와 국민을 위한 연구기관으로서의 사명과 책임을 다시 한번 다질 예정이다.