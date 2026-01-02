장용호 SK이노 총괄사장 “자본 시장 신뢰 회복 총력” 곽노정 SK하이닉스 사장 “AI 기술 속도감 있게 추진” 최주선 삼성SDI 사장 “올해 재도약 원년 돼야” 정철동 LGD 사장 “올해 수익성 성장 전환점”

[헤럴드경제=권제인·한영대·박지영 기자] 주요 기업 대표들이 2일 신년사를 통해 기술 경쟁력을 확보해 불확실성을 극복해야 한다고 강조했다. 올해 글로벌 경기 둔화와 지정학적 리스크, 기술 패권 경쟁이 격화되는 가운데 선제적인 기술 투자와 빠른 실행으로 성장 동력을 확보해야 한다는 것이다.

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 작년 성과를 발판으로 올해 새로운 도전에 나서야 한다고 밝혔다. 곽 사장은 “2025년은 역대 최고 성과를 달성하며 질적, 양적으로 분명한 성장을 이뤄낸 의미 있는 한 해”였다면서도 “예상을 뛰어넘었던 인공지능(AI) 수요는 기대 이상의 호재가 아닌 상수가 됐으며 경쟁의 강도가 높아지고 있다”고 강조했다.

곽 사장은 “격변하는 AI 환경 속에서 차별화된 시장 경쟁력 확보를 위해선 속도가 무엇보다 중요하다”며 “선행 기술과 차세대 제품을 한발 앞서 개발해 입지를 확고히 하고, AI 기술 도입도 속도감 있게 추진해야 한다”며 선두 위치를 확고히 해야 한다고 주문했다.

장용호 SK이노베이션 총괄사장과 추형욱 SK이노베이션 대표이사는 신년사에서 불확실성 극복 키워드로 ▷포트폴리오 리밸런싱 조기 완수 ▷본원적 경쟁력 강화 ▷미래 성장동력 확보 등을 제시했다.

장 총괄사장과 추 대표는 “SK이노베이션의 구조적 변화와 근본적 수익성 개선을 위해 포트폴리오 리밸런싱을 이른 시일 내에 완수하자”며 “수익 구조를 강화하고 사업 안정성을 높여 재무 건전성을 강화하고 자본시장으로부터 신뢰를 확보해 나가자”고 당부했다. 이어 “새로운 운영개선(OI)을 추진해 본원적 경쟁력을 강화하고, SK이노베이션 계열의 공급망 최적화를 통해 정유, 화학 사업에서의 통합 시너지 효과를 극대화해 나가자”고 덧붙였다.

최주선 삼성SDI 대표이사 사장은 새해 지향점으로 ‘3S’를 제시하며 “올해는 재도약의 원년이 되어야 한다”고 힘주어 말했다. ‘3S’는 최근 최 사장이 임직원 간담회에서 밝힌 새해 지향점으로 ▷선택과 집중(Select) ▷고객과 시장 대응의 속도(Speed) ▷생존을 위한 투혼(Survival)을 의미한다.

최 사장은 “더 이상 물러날 곳이 없고, 이제 앞으로 나아가야 한다”며 혁신과 도전을 통해 미래 기술력을 확보해야 한다고 강조했다. 이어 “우리가 맞닥뜨린 상황은 간단치 않다”면서도 기술 경쟁력을 갖추고 슈퍼사이클을 향해 한방향으로 나아간다면 머지않아 가슴 벅찬 미래를 맞이할 수 있을 것”이라고 말했다.

정철동 LG디스플레이 대표이사 사장은 올해를 ‘수익성 성장 전환점’으로 삼겠다고 강조했다. 정 사장은 “지금까지 내실을 다져 고객 신뢰를 회복했다면, 앞으로는 기술 중심회사로 혁신해 고객이 우리를 선택할 수밖에 없도록 맞들어야 할 것”이라며 “모든 사업영역에서 안정적 수익구조와 미래 성장 기반을 확보해 완전한 경영정상화 길로 들어서야 한다”고 밝혔다.

정 사장은 “고객은 차별화 기술과 원가 경쟁력을 모두 갖춘 제품을 요구한다”며 일등 기술 확보와 기술을 통해 원가를 줄이는 구조적 원가 혁신을 주문했다. 아울러 연구·개발부터 생산·품질 등 전 영역에서 AX 가속화 목표도 제시했다.