[헤럴드경제=정목희 기자] 중국 전기차 업체 BYD(비야디)가 지난해 미국 테슬라를 제치고 세계 최대 전기차 판매업체로 올라섰다.

2일 블룸버그와 AFP통신, 중국 경제매체 제일재경 등에 따르면 BYD는 지난해 연간 신에너지차(전기·수소·하이브리드차) 판매량이 460만2436대로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전년 대비 7.7% 증가한 수치다.

이 가운데 순수 전기차 판매량은 225만6714대로, 전년보다 27.9% 급증했다. 이에 따라 BYD는 전기차 판매 기준으로 테슬라를 제치고 글로벌 1위에 오를 것이 확실시된다.

지난해 3분기까지 122만대를 판매한 테슬라는 아직 4분기 실적을 발표하기 전이지만, 앞서 지난달 말 4분기 판매량 추정치가 42만2850대로 전년 동기 대비 15% 감소한 것으로 보인다고 밝혔다.

이에 따라 작년 연간 판매량도 약 164만대로 2년 연속 감소할 것으로 예상됐다.

BYD는 전기차 생산량 기준으로는 2024년 테슬라를 앞질렀으나 판매량에서 테슬라를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

2024년 전기차 판매량은 테슬라가 179만대로 1위, BYD는 176만대로 2위였다.

BYD는 그러나 올해 구매 보조금 축소와 국내 경쟁 심화로 전망이 밝지는 않다.

작년 12월 신에너지차 판매량은 42만398대로 전년 동기 대비 18.2% 감소했다.

지난해 연간 신에너지차 판매 목표치도 당초 550만대로 잡았다가 여러 차례 하향 조정을 거쳐 작년 9월 460만대까지 낮춘 끝에 간신히 달성했다. 판매량 증가율 7%도 2020년 이후 가장 저조한 수준이다.

다만 지난해 중국 외 지역에서 105만대를 판매하는 등 해외 판매가 급증하는 점은 긍정적이라고 블룸버그는 전했다.

BYD는 올해 해외 시장 판매량을 150만∼160만대로 확대한다는 목표를 세운 것으로 전해졌다.