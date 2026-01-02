“단순 1등 넘어 초일류 기업으로 나아가야” “차별화된 시장경쟁력 확보 위해선 속도 중요”

[헤럴드경제=박지영 기자] 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 2일 신년사를 통해 “주요 영역에서 시장을 선도하는 위치로 평가받으며 요구되는 역할과 책임 역시 이전과 비교할 수 없을 만큼 커졌다”며 “격변하는 AI 환경 속에서 선행 기술과 차세대 제품을 한발 앞서 개발해 입지를 확고히 해야 한다”고 강조했다.

곽 사장은 지난해 실적에 대해 “역대 최고의 성과를 달성하며 질적, 양적으로 분명한 성장을 이뤄낸 의미 있는 한 해”였다며 “구성원과 리더, 경영진이 하나의 목표 아래 뜻을 모아 원팀 정신으로 역량과 의지를 집중했기에 가능한 결과였다”고 말했다.

이어 “이제는 작년 성과를 발판으로 새로운 도전에 나서야 할 시점”이라며 “예상을 뛰어넘었던 AI 수요는 기대 이상의 호재가 아닌 ‘상수’가 됐으며 경쟁의 강도는 높아지고 있다. 우리는 주요 영역에서 시장을 선도하는 위치로 평가받으며 요구되는 역할과 책임 역시 이전과 비교할 수 없을 만큼 커졌다”고 짚었다.

회사의 지향점으로 ‘초일류 기업’을 제시했다. 곽 사장은 “우리의 궁극적인 지향점은 단순히 1등이 되는 것을 넘어 고객의 만족을 최우선으로 하는 진정한 파트너 역할을 수행하고 사회의 지속 발전에 기여하는 초일류 기업으로 나아가는 것”이라고 밝혔다.

이를 위해 “SKMS를 바탕으로 한 기술 우위와 수익성 중심 경영 기조를 유지하면서도 미래를 준비하기 위해 충분한 투자와 노력을 기울여야 한다”고 말했다.

초일류 기업을 위해 속도의 중요성도 강조했다. 그는 “격변하는 AI 환경 속에서 차별화된 시장경쟁력 확보를 위해선 속도가 무엇보다 중요하다”며 “선행 기술과 차세대 제품을 한발 앞서 개발해 입지를 확고히 하고, AI 기술 도입도 속도감있게 추진함으로써 OI(운영개선) 전반의 경쟁력을 지속 강화해야 한다”고 언급했다.

아울러 “진정한 풀 스택 AI 메모리 크리에이터로 도약하기 위해 기존의 틀에 머무르지 않고 고객이 가장 필요로 하는 가치를 창의적인 방식으로 제시하고 구현해 나가는 노력도 필요하다”고 말했다.

곽 사장은 “고객에게 차별화된 제품을 제공하고 명확한 미래 비전을 제시하며 가장 신뢰받는 파트너로 자리매김하는 것은 물론, 초일류 기업으로 한 단계 도약하는 2026년을 함께 만들어가길 바란다”고 끝맺었다.