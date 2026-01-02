사회복지공동모금회-대한적십자사에 5억 기탁

[헤럴드경제=강문규 기자] 유진그룹이 새해 첫 업무를 따뜻한 나눔으로 시작했다. 11년째 이어진 유진그룹의 사회공헌 활동이다.

유진그룹은 2일 서울 여의도 사옥에서 희망 2026 나눔캠페인의 일환으로 사회복지공동모금회에 3억 원, 대한적십자사에 2억 원 등 총 5억 원의 성금을 기탁했다.

이번 성금 마련에는 유진기업, 유진투자증권, 동양, 유진레저(푸른솔GC 포천), 동화기업(푸른솔GC 장성) 등 유진그룹의 주요 계열사들이 참여했다.

‘기부 시무식’은 따뜻한 나눔으로 한 해를 시작하는 유진그룹의 대표적인 사회공헌 활동이다. 지난 2016년 단순 시무식 대신 소외된 이웃을 돌보며 한 해를 시작하자는 취지로 도입된 이후, 11년째 전 임직원이 나눔 실천 의지를 다지는 행사다.

유진그룹 관계자는 “새해 첫 업무를 기부로 시작하는 전통은 유진그룹 구성원들에게 나눔의 가치를 되새기게 하는 소중한 시간”이라며, “앞으로도 ESG 경영을 실천하며 우리 사회의 복지 사각지대를 밝히고 긍정적인 변화를 이끄는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

한편, 유진그룹은 그룹 내 사회공헌 협의체인 희망나눔위원회를 통해 체계적인 활동을 이어오고 있다. 2020년에는 사회복지공동모금회의 ‘나눔명문기업’에 이름을 올렸으며, 2024년에는 대한적십자사로부터 ‘적십자회원 유공장’을 수상하는 등 사회공헌 활동의 공로를 인정받았다.