‘AI 화면 최적화’ 기술 탑재 다양한 표면도 스크린으로

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 인공지능(AI) 기술을 전면에 내세운 차세대 포터블 프로젝터를 공개하며 이동형 디스플레이 시장 공략을 한층 강화했다.

삼성전자는 CES 2026 개막에 앞서 4일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 ‘더 퍼스트룩(The First Look)’ 행사를 열고 AI 포터블 프로젝터 ‘더 프리스타일+(The Freestyle+)’를 공개한다.

‘더 프리스타일+’는 강화된 ‘AI 화면 최적화(AI OptiScreen)’ 기술을 탑재해 벽, 천장, 바닥은 물론 모서리나 커튼 등에 원하는 각도로 자유롭게 화면 투사가 가능한 것이 특징이다.

신제품의 가장 큰 특징은 강화된 ‘AI 화면 최적화(AI OptiScreen)’ 기술이다. 벽이나 천장, 바닥은 물론 모서리나 커튼 등 평평하지 않은 표면에도 투사가 가능하며, AI가 화면 형태와 왜곡을 실시간으로 인식해 자동 보정한다.

새롭게 적용된 ‘3D 오토 키스톤(3D Auto Keystone)’은 삼면 모서리나 굴곡진 표면에서도 화면을 직사각형에 가깝게 맞춰주는 기술로, 기존 포터블 프로젝터의 한계로 지적돼 온 설치 제약을 크게 줄였다.

‘화면 캘리브레이션(Wall Calibration)’ 기능도 한층 고도화됐다. 색상이 있거나 패턴이 있는 벽면에 투사할 경우, AI가 벽면의 색상과 질감을 분석해 영상 왜곡을 최소화하고 색감을 자동 보정한다.

이와 함께 화면 각도를 바꿀 때 발생할 수 있는 초점 흐트러짐을 즉각 보정하는 ‘실시간 초점(Real-time Focus)’ 기능을 통해 조정 과정에서의 소음과 화면 끊김을 줄였다. 전용 스크린을 사용할 경우에는 ‘스크린 핏(Screen Fit)’ 기능이 화면 위치와 크기, 각도를 자동으로 맞춰준다.

하드웨어 성능도 강화됐다. 더 프리스타일+는 전작 대비 약 두 배 향상된 430 ISO 루멘의 밝기를 지원해, 간접 조명 환경에서도 보다 선명한 화질을 구현한다.

삼성전자는 이번 제품에 삼성 TV와 모니터에 적용해 온 통합 AI 플랫폼 ‘비전 AI 컴패니언(Vision AI Companion)’을 탑재하며 차별화를 꾀했다. 사용자는 더 프리스타일+에서도 향상된 빅스비를 비롯해 코파일럿, 퍼플렉시티 등 다양한 AI 에이전트를 활용할 수 있다. 단순한 음성 명령을 넘어 영화 추천, 여행 일정 수립, 스포츠 경기 결과 확인, 기업 실적 분석 등 폭넓은 정보 탐색과 질의가 가능하다.

이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “‘더 프리스타일+’는 사용자의 환경과 콘텐츠에 맞춰 초개인화를 완성해 나가는 진정한 AI 포터블 스크린”이라며 “고객 사용 경험에 집중해 다양한 시청 경험 확장을 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.