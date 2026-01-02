5분기만에 최대치…전자부품·통신장비 100.1 ‘낙관’

[헤럴드경제=강문규 기자] 중견기업들의 경기회복 기대가 2분기 연속 상승했지만, 아직까지 부정적인 것으로 나타났다.

한국중견기업연합회(중견련)는 지난 11월 17일부터 12월 1일까지 800개 중견기업을 대상으로 조사한 ‘2026년 1분기 중견기업 경기전망조사’에서 전분기(81.4) 대비 0.7포인트(p) 증가한 82.1을 기록했다고 2일 밝혔다.

전망지수가 100을 초과하면 직전 분기보다 다음 분기를 긍정적으로 전망한 기업이 더 많고, 100 미만은 반대다. 올해 1분기 경기전망지수는 2024년 4분기 86.6 이후 5분기만에 최고치다.

제조업 경기전망지수는 76.0로 전분기(76.4) 대비 0.4p 하락했지만, 비제조업 경기전망지수가 1.9p 상승한 87.6으로 집계되면서 종합 지수 상승을 견인했다.

제조업 부문에서는 자동차·트레일러(75.3, 9.2p↓) 업종의 하락이 두드러졌고, 비제조업 부문에서는 도소매(91.7, 7.9p↑) 업종의 상승폭이 크게 나타났다.

중견기업 수출전망지수는 전분기 대비 소폭(0.5p) 상승한 91.3으로 집계됐다. 제조업은 92.3으로 전분기 대비 6.5p 증가한 반면, 비제조업은 9.5p 감소한 89.6을 기록했다.

제조업 부문에서는 자동차·트레일러(90.1, 0.8p↓)를 제외한 전 업종에서 전분기 대비 상승했고, 전자부품·통신장비(100.1) 업종은 긍정 전망으로 전환됐다.

비제조업 부문에서는 운수(71.2, 52.3p↓), 건설(72.6, 28.3p↓), 출판·통신·정보서비스(85.7, 22.4p↓) 업종에서 두 자릿수 하락폭을 보였다. 중견기업 내수전망지수는 제조업(80.9, 3.8p↑)과 비제조업(89.9, 2.5p↑) 모두 상승하면서 전분기(82.6) 대비 3.0p 오른 85.6으로 확인됐다.

제조업에서는 화학물질·석유제품(85.4, 18.3p↑) 업종이 두 자릿수로 올랐고, 비제조업에서는 도소매(94.7, 9.0p↑)와 건설(83.5, 5.3p↑) 업종이 증가세를 나타냈다. 생산, 영업이익, 자금 등 주요 경영 지표 전망은 전분기 대비 소폭 상승했다.

생산전망지수는 85.0으로 전분기 대비 1.5p 올랐다. 식음료품(89.7, 20.9p↑) 업종의 증가폭이 가장 컸다.

영업이익전망지수는 전분기 대비 2.7p 오른 81.7을 기록했다. 제조업은 79.1로 6.8p 증가한 반면, 비제조업은 84.1로 0.9p 감소했다. 자금전망지수는 89.2로 전분기 대비 1.8p 증가했다. 제조업(89.7, 3.3p↑)과 비제조업(88.8, 0.4p↑) 모두 소폭 상승세를 나타냈다.

박양균 중견련 정책본부장은 “2026년 1분기 중견기업 전망지수가 여전히 긍정 전환선인 100 미만에 머무른 데서 보듯, 경기 회복에 대한 중견기업계의 우려가 여전히 상당한 것으로 판단된다”면서 “세계에서 여섯 번째로 달성한 수출 7000억 달러 돌파의 모멘텀을 살려 경기 회복의 확고한 기반을 구축하기 위해서는 전향적인 규제 완화와 정책 지원을 통해 기업의 역동성을 빠르게 회복시켜야 할 것”이라고 밝혔다.