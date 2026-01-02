아마존, 비자대기 직원에 3월까지 현지근무 통보…업무 범위 대폭 제한 구글·애플·MS, 출국자제 권고…IT업계 전반 확산

[헤럴드경제=정목희 기자] 세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 미국 비자 심사 지연으로 해외에서 발이 묶인 직원들이 속출하자, 한시적으로 원격근무를 허용하기로 했다.

1일(현지시간) 미국 경제매체 비즈니스인사이더에 따르면 아마존은 최근 내부 메모를 통해 인도에 체류 중인 직원들이 오는 3월까지 현지에서 원격으로 근무할 수 있도록 허용한다고 밝혔다.

아마존은 통상 비자 갱신을 위해 해외 출장을 가는 직원에게 최대 20일간 원격근무를 허용해 왔지만, 최근 비자 심사 지연 상황을 고려해 이를 한시적으로 약 3개월로 확대했다. 구체적으로 지난달 13일 기준 인도에 머물며 비자 예약을 기다리고 있는 직원들은 오는 3월 2일까지 원격근무가 가능하다.

다만, 인도에서 원격 근무를 하는 직원들은 아마존 건물에 들어갈 수 없고, 계약 협상·체결에 관여할 수도 없다. 코딩·테스트 등 작업도 금지된다.

이 때문에 기술직 직원의 경우 원격 근무가 허용되더라도 실제 수행할 수 있는 업무는 극히 제한적일 것으로 보인다.

한 아마존 소프트웨어 엔지니어는 “내 업무의 70∼80%는 코딩·테스트 작업”이라며 당혹감을 보이기도 했다.

아마존은 이 같은 제한이 현지 법률에 따른 것으로, 예외 없이 적용된다고 설명했다.

아마존이 이 같은 한시 정책을 도입한 것은 미국이 사회관계망서비스(SNS) 검증 요건을 도입한 이후 외국인들에 대한 비자 심사가 지연되고 있기 때문이다.

특히 전문직에 발급되는 H-1B 비자를 소지한 거대 기술기업 근무자가 많은 인도에서 비자 심사가 특히 늦어지고 있다고 블룸버그 통신이 최근 전했다.

앞서 구글과 애플, 마이크로소프트(MS) 등도 비자 심사 지연을 이유로 들어 외국인 직원들에게 미국 밖 출국 자제를 최근 권고한 바 있다.