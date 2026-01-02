창3동 어린이집~초안산 하늘꽃정원 등 약 1.76km... 30일 개통식, 지역 주민 등 약 300여 명 참석 개통 축하

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 도봉둘레길 2.0 조성사업의 핵심 구간인 초안산 구간의 일부를 개통했다.

도봉둘레길 2.0은 도봉산~서울아레나~서울 둘레길 21.3km 규모의 순환 산책로다. 구에서 2022년부터 추진 중이다.

이 중 초안산 구간은 약 2.16km에 해당하며 이번에 약 1.76km를 먼저 개통했다.

개통한 구간은 창3동 어린이집~초안산 하늘꽃정원(약 640m), 창골축구장 일대(약 580m), 초안산 세대공감 인근(약 540m)이다.

이 구간에는 나무 바닥(덱)이 조성돼 더욱 쾌적하고 매력적인 산책로로 재탄생했다. 나무 바닥 외에도 자연경관과 어울리는 정원이 조성돼 아늑한 분위기를 연출한다. 야간 보행을 위한 조명시설도 이번에 새로 설치됐다.

지난 30일 초안산 하늘꽃정원에서 개통식이 열렸다. 이날 오언석 도봉구청장을 비롯해 지역 주민 등 약 300여 명이 참석해 개통을 축하했다.

오언석 도봉구청장은 “이제 도봉둘레길 2.0 조성사업이 막바지에 다다랐다. 도봉둘레길이 도봉구민뿐만 아니라 서울 시민 모두에게도 사랑받는 명소가 될 수 있도록 사업을 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.