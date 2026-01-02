美 민주당 추진중인 오바마 케어 3년 연장법안 하원 통과하더라도 상원에서는 부결 전망 美 매체 “올해 보험료 평균 26% 상승…無보험률도 증가” 예상 중간선거 낀 올해 최대 정치쟁점 부각 가능성

[헤럴드경제=도현정 기자]미국의 건강보험개혁법(ACA) 일명 ‘오바마 케어’ 보조금이 지난해 말로 종료되면서, 올해 건강보험료 부담이 급등할 전망이다. 공화당은 이를 대체할 보조금 제도를 내놓겠다는 입장이지만, 당장 저소득층 뿐 아니라 중산층까지 수백만명이 보험료 부담을 안게 된다. 건강보험료 문제가 올해 11월 치러지는 중간선거에서도 최대 쟁점 중 하나로 부각될 것이란 전망이 나온다.

공화당과 민주당은 지난해 2026년 회계연도 정부 예산안을 편성하는 과정에서 오바마 케어 보조금 연장에 합의하지 못했다. 공화당은 이를 절대 연장할 수 없다는 입장을 굽히지 않았고, 민주당은 2026년 예산안에 해당 보조금이 들어가야 한다며 맞섰지만 접점을 찾지 못했다. 결국 예산한 협의 부결로 정부 셧다운(일시 기능 정지)까지 겪으면서 파행이 길어졌고, 민주당에서 일부 의원들이 입장을 돌리면서 오바마 케어 보조금이 빠진 상태의 예산안이 통과됐다.

이후 공화당은 이를 대체할 방안을 입법하겠다고 했지만, 이 역시 아직 미결상태다. 공화당에서는 정부 보조금을 보험사에 지급하지 않고 저소득층에 직접 지급하거나, 세제 혜택이 적용되는 건강저축계좌(HSA)를 확대하는 방안 등을 모색중이다. 그러나 이 대안들은 민주당의 반대에 막혀 역시 의회를 통과하지 못했다.

미 의회전문매체 더힐은 1일(현지시간) 대안 없이 폐지된 오바마 케어가 새해 최대의 정치 쟁점이 될 것이라 전망했다.

올해 민주당은 오바마 케어 보조금 3년 연장 법안을 하원에서 다시 통과시킬 계획이다. 중도성향의 공화당 하원의원 4명이 민주당 입장으로 돌아서면서 해당 법안을 표결에 부칠 수 있게 됐다.

하원에서 공화당은 220석, 민주당 213석을 차지하고 있다. 입장을 바꾼 공화당원들까지 감안하면 하원 통과는 가능하다. 그러나 상원은 공화당 53석이고, 민주당과 민주당 성향의 무소속 의원까지 합한 의석이 47이다. 이 법안이 하원에서 가결되더라도, 상원을 통과하기는 쉽지 않다.

행정부도 이에 매우 부정적인 입장이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 ACA를 보험사만 배불리는 실패한 정책이라며 연일 비방했다. 대안에 대해 자신은 보험사가 아닌 소비자들에게 보조금을 직접 주겠다는 언급도 수차례 했다.

더힐은 건강보험 관련 비영리 기구 및 전문가를 인용헤 올해 ACA를 통해 가입한 건강보험 보험료가 평균 26% 상승할 것이라 전망했다. 보험 가입자의 연간 보험료 부담은 평균 114% 늘거나 1016달러(약 147만원) 인상되면서 전년 대비 2배 이상이 될 것이라고 전했다.

한 전문가는 더힐에 220만명에서 최대 730만명 가량이 보험 갱신을 하지 않기로 결정할 것이라고 전하기도 했다. 이 추정에서 무보험률은 다른 연령대보다 젊은 층에서 크게 상승할 것이라 나왔다.