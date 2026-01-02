[헤럴드경제=최원혁 기자] 트로트 가수 숙행의 상간남으로 지목된 유부남 A씨가 “숙행은 피해자”라고 주장했다.

1일 유튜브 채널 ‘연예뒤통령 이진호’에는 A씨의 인터뷰가 담긴 영상이 공개됐다.

A씨는 “유부남을 만났다는 사실은 변하는 건 아니지만 너무 왜곡된 게 많으니까 해명해야 하지 않을까 싶었다”고 입장을 밝히게 된 배경을 설명했다.

숙행과 동갑인 1979년생 사업가라고 소개한 A씨는 지난 2024년 지인을 통해 숙행을 알게 됐고 지난해 봄부터 본격적인 교제를 했다고 주장했다. 다만 법적으로는 이혼하지 않은 상태였음을 인정하며 “현재 서류상으로 부부라서 이런 문제가 불거진 것”이라고 했다.

A씨는 지난해 2월 초 아내와 별거를 시작하면서 숙행과 가까워졌다고 한다. 이후 4월께 숙행에게 마음을 표현할 당시 “이혼을 전제로 나와 있고 상황이 이렇다”고 설명했다고 밝혔다.

A씨는 “아내와 당장 관계를 정리하고 싶었으나 자녀가 수능 끝날 때까지 기다렸다”며 “숙행에게도 ‘이혼을 전제로 별거 중이고 현재 모든 게 마무리된 거나 마찬가지’라고 계속 설득했다”고 주장했다.

그러면서 “숙행은 (제 고백에) 겁을 엄청 냈다. 저한테 계속 (부부 관계가 정리가 맞는지) 확인했다”고 말했다.

특히 A씨는 숙행과 동거한 적이 없다고 부인했다. A씨는 아파트 엘리베이터 CCTV에 포착된 두 사람의 입맞춤 장면에 대해 “제가 따로 나와 사는 집에 숙행이 왔다가 찍힌 것이다. 숙행이 우리 집에 자주 왔다 갔다 했을 뿐”이라며 “동거 자체가 없었다. 아내가 한집에 살았다고 단정 지은 것”이라고 주장했다.

A씨는 “숙행이 유부남을 만난 사실 자체를 부정하는 건 아니다”며 “하지만 숙행 입장에서는 억울할 수 있다. 이 모든 사실이 저로 인해 발생한 것인데 숙행은 마녀사냥 당하고 있는 것”이라고 했다.

그는 “숙행은 ‘서류만 정리 안 된 거지 이혼을 한 거구나’라고 인지한 거다”라며 “결과적으로 제 말을 믿고 속은 것이다. 이 모든 과정에서 어쨌든 숙행이 피해자인 것”이라고 밝혔다.

A씨는 “숙행이 저한테 모든 책임을 돌렸으면 좋겠다. 금전적인 피해를 보면 어떻게든 보상해 줄 거다”라며 “남한테 티끌만큼 피해 주는 것도 마음 아파서 못 하는 사람인데 너무 잘못된 여자로 낙인되는 게 너무 마음 아프다”고 말했다.

앞서 지난달 29일 JTBC ‘사건반장’에서는 두 자녀를 둔 40대 가정주부가 남편이 유명 트로트 여가수와 외도하고 있어 소송을 냈다고 제보한 내용이 소개됐다.

방송 후 해당 여가수가 숙행으로 지목됐고 그는 자신의 SNS에 자필 사과문을 올렸다. 숙행은 “최근 불거진 개인적인 일로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다”며 “출연 중이던 프로그램에서는 하차해 더는 피해가 가지 않도록 하겠다. 모든 사실관계는 추후 법적 절차를 통해 밝히겠다”고 했다.