美 건국 250주년 기념 행사 준비 본격화 워싱턴D.C.에 개선문 건설한단 트럼프 “두달내 시작...아주 훌륭할 것” 6월 14일 백악관에서 열리는 UFC 경기에 대해 “역대 최고가 될 것”

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 건설 계획을 밝혔던 ‘워싱턴 개선문’이 앞으로 두달 내 건설을 시작할 것이라 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난달 31일(현지시간) 정치전문매체 폴리티코와의 인터뷰에서 워싱턴D.C.에 세워질 개선문에 대해 “아직 시작되지는 않았다. 앞으로 두달 안 어느 시점에 시작될 것”이라며 “아주 훌륭할 것이다. 모두가 좋아한다”라고 전했다.

프랑스 파리 개선문과 유사한 형태의 이 개선문 건설은 올해 미국 건국 250주년을 기념하기 위해 추진되는 것이다. 트럼프 대통령은 지난해 10월, 백악관에 연회장을 건설하겠다고 알리는 자리에서 워싱턴D.C. 개선문 건설 계획도 함께 알렸다. 트럼프 대통령은 당시 워싱턴 개선문이 미국의 역사와 군인들의 헌신을 기리는 기념비가 될 것이라 주장했다.

개선문이 들어설 지역으로는 워싱턴DC의 대표적인 관광명소 링컨기념관이나 알링턴 국립묘지 부근이 검토되고 있다.

한편에서는 행정부가 수도에 이런 대규모 건설을 일방적으로 추진할 권한이 있는지 등을 두고 비판적인 목소리도 나왔다.

트럼프 대통령은 미국 건국 250주년 기념 행사의 일환으로 진행되는 오는 6월 14일 백악관에서의 이종격투기(UFC) 경기 개최에 대해 “10개 정도의 많은 경기가 있을 수 있다”고 알렸다. 그는 자신의 오랜 지지자이자 UFC 대표인 다나 화이트가 경기에 출전할 선수들을 선별할 예정이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “그(다나)는 최정상급 파이터들만 고를 것이고, 모두 챔피언십 경기(타이틀전)가 될 것”이라며 “아마 역대 최고가 될 거다. 정말 대단할 것”이라고 말했다.

6월 14일은 미국 ‘국기의 날’이면서, 트럼프 대통령의 생일이기도 하다.

트럼프 대통령은 지난달 18일 유튜브 영상을 통해 건국 250주년 기념행사를 준비할 전국 단위의 비당파 조직 ‘프리덤 250’을 설립한다고 발표했다. 미국의 “가장 성대한 생일파티”를 보여주겠다는 계획 아래 워싱턴 개선문 건설과 백악관에서의 UFC 경기 등을 추진하고 있다.