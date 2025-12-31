유재성 경찰청장 직무대행, 2026년 신년사

[헤럴드경제=이용경 기자] 유재성 경찰청장 직무대행은 31일 2026년 신년사를 통해 “수사·기소 분리라는 변화 앞에 철저히 책임감 있게 준비하겠다”고 밝혔다.

유 직무대행은 “수사·기소의 완전한 분리를 앞두고 국민은 경찰 수사를 믿을 수 있는지 묻고 있다”며 “경찰은 이러한 물음에 답해야 한다”며 이같이 말했다.

유 직무대행은 “새 정부 출범 이후 경찰기동대 등 다른 인력을 줄여 수사 부서에 1900여명을 보강했다”며 “국민이 만족하고 안심할 때까지 경찰 수사의 전문성과 신속성, 공정성과 책임성을 높이겠다”고 강조했다.

그러면서 “수사관 역량을 높이는 동시에 민생 범죄를 최우선으로 하는 수사를 체질화하고 수사 전 과정에 촘촘한 통제장치를 작동해 경찰 수사에 대한 의구심을 해소할 것”이라며 “다가올 자치경찰제도 국민과 현장의 목소리를 토대로 국민의 삶이 나아지는 방향으로 설계하겠다”고 강조했다.

유 직무대행은 올해를 돌아보며 “경찰은 12·3 불법 계엄과 현직 경찰청장 탄핵까지 엄중한 시련의 시간을 지나며 깊은 성찰과반성을 했다”라며 “그 과정에서 도움을 요청하는 국민 목소리 하나라도 놓치지 않겠다는 경찰들의 헌신이 모여 신뢰를 조금씩 회복하고 있다”고 평가했다.

그러면서 유 직무대행은 ▷보이스피싱 피해액 감소 ▷국제 공조를 통한 해외 총책 검거 ▷2025 경주 APEC 정상회의의 성공적 개최 지원 등을 주요 성과로 언급하며 “각자의 자리에서 묵묵히 소임을 다한 경찰 가족 덕분”이라고 감사를 표했다.

특히 유 직무대행은 2026년 경찰 활동의 기본 원칙으로 ‘헌법’과 ‘인권’의 가치를 역설했다. 그는 “경찰은 24시간 365일 국민이 가장 먼저 만나는 국가”라며 “경찰의 판단과 행동은 곧 국가의 얼굴인 만큼 국민의 목소리가 경찰 활동의 출발점이자 모든 정책 방향의 기준이 돼야 한다”고 강조했다. 그러면서 “경찰의 정치적 중립과 민주적 통제를 강화하기 위해 국가경찰위원회의 권한과 위상을 높여나가는 일을 차질 없이 추진하겠다”고 덧붙였다.

유 직무대행은 민생 치안 강화를 위한 구체적 과제도 제시했다. 그는 “보이스피싱과 마약 등 서민의 삶을 위협하는 민생범죄는 예방부터 수사, 검거, 국제공조, 범죄수익 몰수까지 전 과정에서 총력 대응해 조직적 범죄 생태계를 근절하겠다”고 밝혔다. 스토킹 등 관계성 범죄와 아동 대상 약취·유인 범죄 등에도 “지나치다 싶을 정도로 관심을 갖고 조치해 달라”고 당부했다.

이 밖에도 유 직무대행은 보행자 중심의 교통문화를 정착시켜 교통사고 인명피해를 감소시키고, 재범 우려자 중심의 범죄 예방을 고도화하는 활동 등을 주요 과제로 제시했다. 혐오 집회와 산업재해·허위 정보 유포 등 공동체 신뢰와 안전을 저해하는 불법 행위에도 엄정 대응 원칙을 분명히 했다. AI 등 첨단 기술을 경찰 활동에 접목해 새로운 범죄 위협에 대비하겠다는 구상도 밝혔다.

유 직무대행은 현장 경찰관에 대한 지원 의지도 재확인했다. 그는 “현장 경찰관들의 헌신이 자긍심과 명예로 되돌아오고 이것이 다시 국민의 안전을 지키는 동력이 되도록 하겠다”며 야간·교대근무 개선과 경찰관의 신체·정신 건강 지원 확대를 약속했다. 그러면서 “항상 열린 마음으로 현장과 소통하고, 현장을 중심으로 정책을 계획하고 추진하겠다”라고 말했다.