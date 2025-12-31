올해 마지막 날도 ‘관계자 조사’ 계속 경찰, 통일교 로비 의혹 수사 속도전

[헤럴드경제=이용경 기자] 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 올해 마지막 날에도 통일교 주요 인사를 연이어 소환하고 정원주 전 통일교 총재 비서실장 자택도 압수수색 했다.

31일 경찰청에 따르면 국가수사본부 특별전담수사팀은 이날 오전 전재수 민주당 의원(전 해양수산부 장관)의 금품수수 의혹과 관련해 통일교 정씨의 경기도 가평군 자택을 압수수색 했다.

정씨는 지난 29일 한 총재 등 통일교 관계자 3명과 함께 정치자금법 위반 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 경찰 수사 과정에서 이들이 2019년 1월 여야 정치인 11명에게 쪼개기 후원했다는 혐의가 드러나면서다.

다만 이날 진행된 압수수색은 전 의원 등 정치권 인사의 금품 수수 의혹과 관련한 것으로 참고인 신분에서 진행됐다고 한다.

전 의원은 통일교 측으로부터 교단 현안 청탁과 함께 현금 2000만원과 1000만원 상당의 명품 시계를 수수한 혐의를 받는다. 다만 그는 경찰의 첫 피의자 조사에서 금품 수수 의혹을 전면 부인했다.

통일교 간부들이 한 총재에게 작성한 것으로 알려진 ‘TM(True Mother·참어머니) 특별보고’ 문건에는 전 의원이 통일교 측과 접촉한 것으로 암시되는 내용이 포함돼 있다. 다만 전 의원 측은 해당 문건에 대해 “근거 없는 것으로 보고 있다”고 의혹을 일축했다.

한편 경찰은 이날 오전 11시께부터 서울 서대문구 경찰청사에서 천주평화연합(UPF) 회장 등을 지낸 박모 씨를 참고인 신분으로 불러 조사 중이다. 박씨는 정치인 후원금 전달 및 로비 의혹 등에 관한 기자들 질의에 답변하지 않고 조사실로 들어갔다.

박씨는 UPF를 비롯해 한·일 해저터널 관련 통일교 산하단체인 세계평화로드재단(피스로드재단)의 이사장 등을 지낸 교단의 핵심 관계자다. 경찰은 이날 박씨를 상대로 정치권에 흘러 들어간 통일교의 자금 흐름 등을 조사하는 것으로 전해졌다. 그의 이름은 TM 특별보고 문건에도 200차례 이상 등장한다.

정치자금법 위반 혐의 피의자인 송광석 전 UPF 회장과도 직위를 넘겨받는 등 가까운 사이로 알려졌다. 경찰은 박씨가 송씨와 더불어 정치권 로비에 있어 중간책 역할을 했는지 등도 들여다보는 것으로 전해졌다.

경찰은 2012~2023년 통일교 재단의 선문대학교 총장을 지낸 황모 씨도 전날 참고인 신분으로 조사했다고 알렸다. 황씨는 현재 통일교 산하단체인 남북통일운동국민연합 의장을 맡고 있다.

이 밖에도 경찰은 통일교 한국협회장을 지낸 송모 씨를 전날 경찰청사 바깥에 있는 외부 건물에서 참고인으로 불러 조사하는 등 통일교 로비 의혹 전반에 관한 수사에 속도를 내고 있다.