140명에 장학금 지원

[헤럴드경제=박대성 기자] 전남 순천중고등학교총동창회(회장 김길성·금호보석 대표) 장학회가 연말을 맞아 31일 모교인 순천고 재학생 140명에게 장학금을 전달했다.

순천중고등학교총동창회에 따르면 이번 장학금은 성적 우수 및 일취월장 장학금, 사회배려자 특별장학금, 운동부 장학금, 예체능 인재 장학금(동아리, 대내외 인재) 등 재학생 140명에게 총 6000만 원의 장학금이 수여됐다.

순천중고총동창회장학회는 지난 3월 성적 우수 신입생 선행학습 지원금과 인재 육성 활동 세미나 초청 강사 지원금 등을 지급했으며 지난 2006년부터 올해까지 20년간 14억 5500만원의 장학금을 지급했다.

김용재 순중순고총동창회 장학회 이사장은 “각자의 자리에서 면학과 체육 특기 등 기량을 발휘해 준 후배들에게 장학금을 전달할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 총동창회 차원에서 지속적인 후원을 하겠다”고 말했다.

장학금 전달식에는 이문재 순천고등학교 교장을 비롯해 임대홍 교감, 서윤동 교무부장과 교사, 전교생들이 함께했다.