금융권 5대 협회장 2026년 신년사 조용병 “견고한 건전성, 지배구조 투명성” 김철주 “산업현장에 소비자 보호 구현” 이병래 “손보산업 대전환, 실손 정상화” 정완규 “스테이블코인 지급결제 지원” 오화경 “영업채널 확대 성장기반 마련”

주요 금융권 협회장들이 2026년 새해를 맞아 ‘생산적 금융’을 통한 기업 지원과 ‘포용금융’을 통한 서민 경제 활성화를 주요 과제로 내걸었다. 글로벌 리스크 확대와 경기침체 여파가 지속되는 가운데, 금융 본연의 공적 기능을 강화해 경제 회복의 마중물 역할을 수행하고 소비자보호 기반을 더욱 튼실하게 다지겠다고 강조했다.

조용병 은행연합회 회장은 31일 신년사를 통해 “생산적 금융을 통해 경제 재도약을 선도해야 한다”며 “그간 축적해 온 역량을 총동원해 본격 가동되는 국민성장펀드의 원활한 조성 및 운영을 지원하고, 생산적 금융을 확대해 산업과 기업의 혁신 수요를 뒷받침해야 한다”고 밝혔다. 금융산업 혁신 성장을 위해 “AI · 데이터 활용 고도화, 스테이블 코인 등 디지털 자산 도입에 대한 선제적 대응 등을 통해 혁신 역량을 제고하고, 자산관리 서비스 강화, 플랫폼 금융 확대 등 성장동력을 발굴해야 한다”고 말했다.

나아가 금융의 근간인 ‘신뢰’를 공고히 하기 위해 “견고한 건전성 유지를 최우선으로, 금융시스템의 안정성을 확보하고 우리 경제의 효율적 자금흐름을 책임져야 한다”며 “지배구조의 투명성을 제고하고, 내부통제의 실효성을 강화하며, 사전 예방적인 금융소비자 보호체계를 확립해야 한다”고 말했다.

김철주 생명보험협회장은 “2026년을 산업현장에서 보험소비자 보호가 실질적으로 구현되는 해로 만들겠다”고 밝혔다. 이를 위해 협회는 ‘소비자중심 보험 T/F’를 운영해 상품개발, 언더라이팅, 판매, 보험금 지급에 이르는 보험 밸류체인 전반을 다시 점검할 계획이다. 김 회장은 “영업 채널의 판매책임을 강화해 불완전판매를 최소화하고, 협회의 조직도 소비자 보호에 맞춰 개편하겠다”고 강조했다.

김 회장은 “생산적 금융에 대한 투자 여력을 확대하고 건전성 관리 부담을 합리적으로 완화하기 위해 자본규제와 자산부채관리(ALM) 규제의 개선을 지속해서 건의하겠다”고 말했다. 이어 “연금시장 내 생명보험업계의 경쟁력과 역할을 한층 강화할 수 있도록 연금보험과 저축성보험의 규제 이원화 등 건의도 적극 검토하겠다”고 덧붙였다.

AI 기술 접목 관련 김 회장은 “언더라이팅, 클레임, 챗봇 등에서 제한적으로 활용되던 AI 기술을 리스크 분석, 보험계리, 고객관리, 영업활동 등 보험 본업 전반으로 확장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

이병래 손해보험협회장은 2026년 협회 창립 80주년을 맞아 ‘손보산업의 대전환’을 강조했다. 이 회장은 “K-ICS(지급여력) 기본자본 규제 등 건전성 제도가 합리적으로 도입될 수 있도록 금융당국을 지원하는 한편, IFRS17 회계제도의 안정화 또한 추진하겠다”고 밝혔다.

특히 내년 5세대 실손의료보험 출시 관련 이 회장은 “과잉 비급여에 대한 통제 방안도 마련해 실손의료보험의 정상화 기반을 조성하자”고 당부했다. 이어 “경상환자 개선대책의 연착륙과 상급병실, 첩약·약침에 대한 심사기준 강화도 자동차보험 운영 안정화를 위해 역량을 집중해야 한다”고 말했다.

이 회장은 또 “선량한 보험가입자의 부담을 가중시키고 보험의 기본가치를 훼손하는 보험사기를 근절하기 위해 관련 법률 등 제도적 기반을 강화하고, 부당 승환계약과 불건전 광고는 철저한 사전예방조치와 점검을 통해 근절하자”고 말했다.

정완규 여신금융협회 회장은 변화하는 금융 환경에 대응하기 위해 “원화스테이블코인 도입이 가시화된 만큼 신용카드사가 지급결제 인프라를 활용해 참여하고 스테이블코인이 안전하고 편리하게 사용될 수 있도록 지원하겠다”면서 “리스·할부금융사는 혁신금융서비스를 활용해 신사업 진출을 적극 시도하고 모험자본 공급에 집중할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

또한 정부의 생산적 금융 대전환 기조에 맞춰 “개인 간 중고거래 등 카드결제 범위를 확대하고 리스·할부금융사의 렌탈 취급규제가 소비자 선택권을 넓히는 방향으로 개선될 수 있도록 협의해 나가겠다”면서 “신기술금융사가 국민성장펀드에 참여하고 투자목적회자 설립 등 혁신기업에 투자할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

오화경 저축은행중앙회 회장 또한 “2026년에도 경기침체, 규제 강화 등에 따른 영업환경 위축으로 저축은행업권이 풀어가야 할 과제는 계속될 것으로 예상된다”면서 “서민금융과 생산적 금융 활성화를 위한 제도개선을 추진하고 영업채널 확대와 저축은행 발전 방안을 마련해 미래 성장 기반을 마련해 나가겠다”고 강조했다.

아울러 자산건전성을 높이고 내부통제를 강화하기 위해 오 회장은 “PF대출 및 (부실채권)NPL 자회사 등 부실채권 정리를 통한 건전성 관리를 지원하고, 배드뱅크와 새출발기금 대상 확대 등 정책과제 대응과 책무구조도의 안정적 도입을 지원하겠다”고 말했다.

정호원·정태일 기자