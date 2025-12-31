1700여 개소 수변녹지 도면, 지리정보시스템(GIS) 공간 빅데이터로 전환

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국환경보전원은 ‘수변녹지 GIS 구축 사업’을 통해 591만㎡ 수변녹지도면을 지리정보시스템(GIS) 기반의 공간 빅데이터로 전환했다고 31일 밝혔다.

‘수변녹지 GIS 구축 사업’은 정부 국정과제인 ‘디지털 대전환’ 기조에 발맞춰 종이·CAD 도면 중심의 수변녹지 관리 방식을 빅데이터 기반의 ‘데이터 고속도로’ 체계로 전환하기 위해 추진됐다.

이번 사업을 통해 20여년간 축적된 전국 1700여 개소의 수변녹지조성공사 준공도면을 표준화된 공간정보로 통합하고, 수종·식재 밀도·식재 면적 등 세부 정보를 GIS 속성 데이터로 구축했다.

이에 따라 수변녹지가 제공하는 탄소 흡수량, 수질 정화 효과 등 생태계서비스 가치를 정량적으로 산정·분석할 수 있게 됐고, 지역별·대상지별 특성을 고려한 맞춤형 관리와 정책 의사결정도 가능해졌다.

구축된 데이터는 향후 AI 기반 수변생태 관리 시스템의 학습 자료로 활용돼 과학적 식재 모델 도출과 관리 전략 고도화 등 미래 행정 수요에 효과적으로 대응하는 데 이바지할 것으로 기대된다.

또 생태자연도, 국토환경성평가지도 등 공공 오픈소스 데이터와 연계해 민원 이력, 위법 행위, 주변 개발 현황 등을 종합적으로 분석해 현장 행정의 신속성과 실효성도 한층 강화될 것으로 예상된다.

신진수 한국환경보전원 원장은 “이번 GIS 기반 데이터 구축은 수변녹지를 단순 관리 대상이 아닌, 과학적 분석과 정책 활용이 가능한 환경 자산으로 전환하는 계기”라며, “앞으로도 빅데이터에 기반한 체계적 관리를 통해 국민이 체감할 수 있는 건강한 수변 생태계를 조성해 나가겠다”고 밝혔다.