“발란에 35억원 지급” 회생법원 화해권고 결정 확정 시 변제율 5.9→15.5%…회생 인가 청신호 ‘2주 내 이의신청’ 변수…본격 분쟁 번질 수도

[헤럴드경제=김진 기자] 기업회생 절차를 밟는 명품 플랫폼 발란의 채권자 변제율이 15% 수준으로 높아질 가능성이 열렸다. 발란이 대부업체에 앞서 변제한 35억원과 관련해 법원이 ‘반환’ 결정을 내리면서다.

31일 업계에 따르면 서울회생법원은 대부업체가 발란에 35억원을 지급할 것을 골자로 하는 화해권고결정을 23일 내렸다. 지급 시한은 내년 3월 31일까지다. 시한을 넘길 경우 지급이 종료될 때까지 연 12% 비율의 지연손해금(지연이자)이 부과된다.

이번 결정은 발란의 부인권 청구에 따른 것이다. 앞서 채권자들은 발란이 회생 절차 개시 전 대부업체에 변제한 35억원을 문제 삼으며 부인권 행사 명령을 신청했다. 선변제가 인정되면 발란으로부터 변제받을 수 있는 금액이 크게 줄어들기 때문이다. 법원이 이를 받아들이면서 발란도 청구에 나섰다.

부인권이란 채무자가 회생절차 개시 전에 한 재산 처분이나 변제 등이 부당하다고 판단해 이를 취소시키는 권한을 의미한다. 채무자가 일방적으로 재산을 처분하거나 변제해 채권자 전체가 공평하게 변제받지 못하는 상황을 막기 위해 마련된 제도다.

결정이 확정되면 채권자들의 예상 변제율은 15.5%까지 늘어나는 것으로 전해졌다. 현재 변제율은 5.9% 수준이다. 한 업계 관계자는 “변제 재원이 늘어나면서 (인가에) 긍정적으로 작용할 수 있다”고 전망했다.

변수는 법원 결정으로부터 2주간 진행되는 이의신청 절차다. 대부업체가 이의신청을 할 경우 추가적인 공방이 불가피하다. 법원 결정 불복 시 이의소송 절차로 확대되며 본격적인 분쟁으로 번질 수 있다는 관측도 나온다.

이는 내년 1월 15일 열리는 관계인집회 결과에도 적잖은 영향을 미칠 것으로 보인다. 발란이 법원에 제출한 회생계획안에 대한 심리·의결이 이뤄지는 관계인집회 일정은 당초 11월 20일 열릴 예정이었으나 12월 18일, 내년 1월로 두 차례 연기됐다. 부인권을 둘러싼 갈등뿐만 아니라 발란이 충분한 채권자 동의율을 확보하지 못했기 때문이란 분석이 제기돼 왔다.

인가 여부의 키를 쥔 최대 채권자는 발란에 75억원을 투자했던 실리콘투다. 회생계획안이 인가되면 발란은 서울 기반의 부티크 패밀리 오피스 투자사 ‘아시아 어드바이저스 코리아(AKK)’에 인수된다. 회생계획안에 따르면 AAK가 제안한 인수 가격은 22억원이다.

부결 가능성도 여전히 존재한다. 부결 시 법원은 강제인가 또는 회생절차 폐지를 결정하게 된다. 회생절차가 폐지되면 파산 또는 청산 절차를 밟게 된다.