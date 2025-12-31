1월 청약 접수 시작…평균 분양가 4억 원대

인천영종 A24 블록 투시도. [한국토지주택공사(LH) 제공]
[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국토지주택공사(LH)가 인천 영종하늘도시에 공공분양주택을 공급한다. 입주는 2028년 12월로 예정돼 있으며, 오는 1월부터 청약 접수가 시작된다.

LH는 31일 영종하늘도시 운남동 일원에 위치한 인천영종 A24블록 공공분양주택의 입주자 모집공고를 시행한다고 밝혔다. 공급 가구는 74㎡(이하 전용면적) 180가구, 84㎡ 461가구로 구성된다. 이 가운데 사전청약 당첨자 몫 276가구를 제외한 365가구가 일반분양 대상이다. 사전청약자가 본청약 자격 요건을 충족하지 못해 신청을 포기할 경우, 일반공급 물량은 추가될 수 있다.

분양가는 시세 대비 합리적인 수준인 평균 4억원대(84㎡ 기준, 평(3.3㎡)당 1323만 원)로 책정됐다. 전매제한은 3년이지만 실거주의무는 부과되지 않는다.

청약은 사전청약 당첨자와 일반 청약 대상자 순으로 오는 1월 19일부터 시작된다. 당첨자 발표는 2월 5일, 계약 체결은 같은 해 4월 중으로 예정돼 있다. 견본주택은 오는 1월 9일부터 LH 영종주택전시관에서 공개된다. 온라인 분양 홈페이지에서도 구조 확인이 가능하다.

인천영종 A24 블록 위치도. [한국토지주택공사(LH) 제공]
인천영종 A24블록은 향후 교통 인프라 확대의 수혜가 예상되는 입지다. 영종대교, 인천대교 외에도 제3연륙교가 2026년 1월 개통될 예정이며, GTX-D·E 노선 추진과 인천공항 5단계 개발 사업 등도 인근에 예정돼 있다.

교육·생활 인프라도 우수하다. 반경 2km 내에는 인천하늘고, 인천과학고, 인천국제고 등 전국 단위 명문 고등학교가 위치해 있으며, 복합문화센터, 국제도서관, 체육센터 등 다양한 인프라도 가깝다.

LH 관계자는 “인천영종 A24블록은 우수한 교육환경과 교통 개발 호재를 동시에 갖춘 단지”라며 “영종하늘도시의 완성된 인프라를 누리면서도 합리적인 가격에 내 집 마련을 할 수 있는 기회”라고 전했다.

보다 자세한 정보는 LH 청약플러스에 게시된 입주자 모집공고문에서 확인할 수 있다.


