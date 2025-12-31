1월 청약 접수 시작…평균 분양가 4억 원대

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국토지주택공사(LH)가 인천 영종하늘도시에 공공분양주택을 공급한다. 입주는 2028년 12월로 예정돼 있으며, 오는 1월부터 청약 접수가 시작된다.

LH는 31일 영종하늘도시 운남동 일원에 위치한 인천영종 A24블록 공공분양주택의 입주자 모집공고를 시행한다고 밝혔다. 공급 가구는 74㎡(이하 전용면적) 180가구, 84㎡ 461가구로 구성된다. 이 가운데 사전청약 당첨자 몫 276가구를 제외한 365가구가 일반분양 대상이다. 사전청약자가 본청약 자격 요건을 충족하지 못해 신청을 포기할 경우, 일반공급 물량은 추가될 수 있다.

분양가는 시세 대비 합리적인 수준인 평균 4억원대(84㎡ 기준, 평(3.3㎡)당 1323만 원)로 책정됐다. 전매제한은 3년이지만 실거주의무는 부과되지 않는다.

청약은 사전청약 당첨자와 일반 청약 대상자 순으로 오는 1월 19일부터 시작된다. 당첨자 발표는 2월 5일, 계약 체결은 같은 해 4월 중으로 예정돼 있다. 견본주택은 오는 1월 9일부터 LH 영종주택전시관에서 공개된다. 온라인 분양 홈페이지에서도 구조 확인이 가능하다.

인천영종 A24블록은 향후 교통 인프라 확대의 수혜가 예상되는 입지다. 영종대교, 인천대교 외에도 제3연륙교가 2026년 1월 개통될 예정이며, GTX-D·E 노선 추진과 인천공항 5단계 개발 사업 등도 인근에 예정돼 있다.

교육·생활 인프라도 우수하다. 반경 2km 내에는 인천하늘고, 인천과학고, 인천국제고 등 전국 단위 명문 고등학교가 위치해 있으며, 복합문화센터, 국제도서관, 체육센터 등 다양한 인프라도 가깝다.

LH 관계자는 “인천영종 A24블록은 우수한 교육환경과 교통 개발 호재를 동시에 갖춘 단지”라며 “영종하늘도시의 완성된 인프라를 누리면서도 합리적인 가격에 내 집 마련을 할 수 있는 기회”라고 전했다.

보다 자세한 정보는 LH 청약플러스에 게시된 입주자 모집공고문에서 확인할 수 있다.