하나금융그룹·임영웅·영웅시대로 한국소아암재단 전달

[헤럴드경제=정태일 기자] 하나금융그룹은 소아암·희귀암으로 투병 중인 환아들을 위해 ‘HERO 체크카드’를 통해 적립된 기부금을 ‘한국소아암재단’에 전달했다고 31일 밝혔다.

‘HERO 체크카드’는 월 5만원 이상 결제 시 하나카드가 월 1000원을 기부금으로 적립하는 구조로, 카드 이용만으로도 사회공헌에 동참할 수 있도록 설계됐다.

기부금은 9~11월 ‘HERO 체크카드’ 이용 실적을 기반으로 약 2500만원이 적립됐으며, ‘하나금융그룹’과 광고모델 ‘임영웅’, 그리고 팬클럽 ‘영웅시대’의 이름으로 기부됐다.

‘HERO 체크카드’ 주요 적립 혜택은 ▷멜론·유튜브·넷플릭스 등 구독 서비스 결제 시 10% 적립 ▷대형마트·슈퍼마켓·백화점 등 쇼핑 결제 시 5% 적립 ▷통신 요금·관리비 등 생활 요금 결제 시 5% 적립 등이며, 월 통합 최대 2만 하나 머니를 적립 받을 수 있다.

하나금융그룹 관계자는 “이번 기부가 치료와 응원이 절실한 아이들과 가족들에게 작은 희망이 되길 바란다”고 밝혔다.