[헤럴드경제=박종일 선임기자]◆서울 은평구 <4급 전보> ▲안전도시국장 김희식

<5급 전보> ▲행정지원과장 김보령 ▲시민교육과장 직무대리 전은옥 ▲장애인복지과장 직무대리 남순희 ▲기후환경과장 직무대리 황은경 ▲주택과장 박재일 ▲건강관리과장 이혜경 ▲예방관리과장 김미영 ▲보건의료과장 직무대리 이상도 ▲갈현1동장 박재균 ▲구산동장 배경미 ▲대조동장 심미경 ▲수색동장 박경호


