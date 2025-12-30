[헤럴드경제=박종일 선임기자]◆서울 은평구 <4급 전보> ▲안전도시국장 김희식
<5급 전보> ▲행정지원과장 김보령 ▲시민교육과장 직무대리 전은옥 ▲장애인복지과장 직무대리 남순희 ▲기후환경과장 직무대리 황은경 ▲주택과장 박재일 ▲건강관리과장 이혜경 ▲예방관리과장 김미영 ▲보건의료과장 직무대리 이상도 ▲갈현1동장 박재균 ▲구산동장 배경미 ▲대조동장 심미경 ▲수색동장 박경호
입력 2025-12-30 14:38:00 수정 2025-12-30 14:38:15
의사 첫 문턱 앞에서 50명 탈락…“역대급 불수능에 최저 등급 못 맞춘 듯” [세상&]
종로학원은 올해 전국 39개 의대 수시모집 현황을 분석한 결과 11개 대학에서 총 50명의 미충원 인원이 발생했다고 30일 밝히며 불수능으로 인해 수시 수능최저학력기준을 충족하지 못한 인원들로 추정된다.
“얼굴 가까이 보려고” 요즘 20대 난리더니…역대급 유출, 삼성 ‘초비상’
[헤럴드경제=박세정 기자] “갤럭시 울트라, 더 강력해졌다?” 내년 초 공개되는 삼성 갤럭시S26 ‘울트라’ 신작의 주요 기능이 줄줄이 유출됐다. ‘울트라’ 모델은 S시리즈 중에서도 뛰어난 ‘줌’ 기능으로 ‘괴물 카메라’로 불리며 20대 젊은층 사이에서 공연 필수품으로 자리 잡은 모델이다. 네덜란드 IT매체 갤럭시클럽 등 해외 IT 외신에 따르면, IT팁스터(정보유출자)를 통해 내년 신작 갤럭시S26 울트라의 주요 기능이 대거 유출됐다. 울트라 모델은 갤럭시S 시리즈 중 최상위 모델이다. 유출된 정보에 따르면, 내년 출시되는 S26 울트라 역시 카메라 기능이 두드러진다. 후면 핵심 카메라 세 개가 세로로 정리되고, 나머지 보조 센서 두 개가 별도의 영역에 배치되는 구조다. 이전 세대와는 다른 카메라 구성이다. 세 카메라는 2억 화소 메인 + 5000만 화소 초광각 + 1200만 화소 망원으로 구성된다. 특히, 카메라 조리개 값이 개선된다. 메인 카메라는 기존의 2억 화소 아이소셀 H
“일본여행 가면 안돼” 초유의 사태…항공편 줄줄이 취소, 무슨 일
[헤럴드경제=김보영 기자] 중국 정부가 내년 3월까지 자국민의 일본행 비자 신청 건수를 기존의 60% 수준으로 감축하도록 관련 업계에 지시한 것으로 알려졌다. 25일 일본 교도통신은 중국 현지 여행업계 관계자를 인용해 중국이 자국 주요 여행사에 2026년 3월까지 일본행 비자 신청 건수를 종전의 60% 수준으로 줄이도록 하라’는 지시를 내렸다고 보도했다. 매체에 따르면 이 같은 지침은 지난달 말 내려졌다. 중국 정부는 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 치안 불안을 이유로 자국민에 일본 여행과 유학을 자제하라고 권고했는데, 얼마 뒤 여행업체에도 구체적인 지침을 내린 것이다. 해당 지침은 애초 ‘올해 12월까지 적용’ 방침으로 여겨졌지만 이달 들어 같은 내용의 조치를 내년 3월까지 유지하도록 다시 지시가 내려졌다고 교도통신은 전했다. 일부 여행사에서는 이 지침 이후 일본행 단체여행객 접수를 중단한 것으로 전해졌다. 업계에서는 이번 조치가 단체 관광뿐 아니라 전
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판