부처 공동으로 현수막 발생 억제부터 재활용까지 전주기 관리체계 강화 공공부문 최우수 ‘서울특별시’, 민·관 협업부문 최우수 ‘건보공단·현대아울렛’

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부와 기후에너지환경부는 ‘2025년 폐현수막 자원순환 문화조성 경진대회’에서 우수한 성과를 거둔 지방정부와 민관 협업 기관 6곳을 선정해 발표했다.

올해 경진대회는 공공부문 7개 지방정부와 민관 협업부문 10개 팀이 참여했고, 환경·자원순환과 옥외광고 분야 전문가 6인으로 구성된 평가위원단이 평가를 실시했다.

평가는 ▷현수막 발생 억제 정책 추진 여부 ▷수거·관리체계 구축 수준 ▷재활용 실적 및 방식 ▷민관 협력 및 확산 가능성 ▷사회·경제적 파급효과 등을 중심으로 진행했다.

평가 결과, 공공부문에서는 서울특별시(최우수), 경북 예천군(우수), 부산 동래구(우수)가 우수 단체로 선정돼 행안부 장관상을 수상한다.

서울시는 폐현수막 전용 수거함과 공용집하장을 설치해 체계적인 관리 기반을 마련하고, 자치구를 대상으로 한 처리 매뉴얼 배포와 담당자 교육을 통해 행정 관리의 표준화를 추진한 점에서 높은 평가를 받았다.

예천군은 전문인력을 활용한 폐현수막 재활용 작업장을 운영하며 지역 일자리 창출과 자원순환을 연계하는 정책을 추진했고, 부산 동래구는 불법현수막 수거 보상제와 지정게시대 관리시스템을 통해 현수막 관리의 실효성을 높였다.

민관 협업부문에서는 국민건강보험공단(부산울산경남지역본부)과 현대아울렛가든파이브점(최우수), 충북 청주시와 SK케미칼·㈜카카오·(주)세진플러스(우수), 경북 구미시와 ㈜에코썸코리아·구미자활센터(우수)팀이 선정돼 기후부장관상을 수상한다.

최우수로 선정된 건보공단과 현대아울렛 팀은 공공기관과 민간기업이 협력해 폐현수막을 수거·업사이클링하고, 이를 사회복지시설 등에 환원하는 구조를 마련해 민관 협업의 모범 모델로 평가됐다.

‘청주시’팀은 폐현수막을 수거 후 가구·놀이기구 등으로 재활용해 노인복지관, 보육시설 등 사회복지시설에 환원했고, ‘구미시’팀은 현수막을 수거해 우산, 마대, 장바구니 등을 제작·배포하고 환경교육을 추진했다.

행안부와 기후부는 이번 경진대회를 계기로 폐현수막 재활용 정책을 전국으로 확산하고, 지방정부·공공기관·민간이 함께 참여하는 지속 가능한 자원순환 체계를 구축해 나갈 계획이다.