중국서 출발해 싱가포르 거친 마누스, 美 빅테크 품으로 챗봇 중심 AI 전략서 자율형 에이전트까지 확장

[헤럴드경제=서지연 기자] 페이스북과 인스타그램 운영사 메타가 한때 ‘제2의 딥시크’로 불렸던 인공지능(AI) 스타트업 마누스를 전격 인수하며 AI 에이전트 경쟁에 본격 합류했다.

메타와 싱가포르 기반 AI 에이전트 기업 마누스는 29일(현지시간) 인수 사실을 공식 발표했다. 구체적인 인수 금액은 공개되지 않았지만, 마누스가 지난 4월 약 5억달러의 기업가치를 인정받았던 점을 감안하면 이보다 높은 수준의 거래가 이뤄졌을 것이란 관측이 나온다.

메타는 “마누스는 시장조사, 코딩, 데이터 분석 등 복잡한 작업을 독립적으로 수행할 수 있는 자율형 범용 AI 에이전트를 구축해 왔다”며 “마누스 서비스는 기존처럼 운영·판매하되, 메타의 제품과 점진적으로 통합할 계획”이라고 밝혔다.

알렉산더 왕 메타 최고AI책임자(CAIO)는 SNS를 통해 “마누스는 현재 AI 모델의 잠재력을 실제 작동하는 에이전트로 구현하는 데 세계 최고 수준의 역량을 갖췄다”며 “메타의 차세대 AI 제품 개발에 중요한 역할을 하게 될 것”이라고 평가했다.

마누스는 인수 이후에도 샤오 홍 최고경영자(CEO) 체제를 유지한 채 싱가포르에서 독립적으로 운영될 전망이다. 홍 CEO는 “메타에 합류하면서도 의사결정 구조와 운영 방식은 그대로 유지할 수 있게 됐다”며 “더 강력하고 지속 가능한 기반 위에서 기술 개발을 이어갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

마누스는 지난 3월 중국에서 처음 공개되며 주목을 받았다. 기존 챗봇 중심 AI와 달리, 인간의 개입 없이 스스로 계획을 세워 업무를 수행하는 ‘에이전트형 AI’를 전면에 내세워 AI 패러다임 전환의 상징으로 평가받았다. 저비용·고성능 AI로 시장을 뒤흔든 딥시크 이후 등장한 중국발 혁신 기업이라는 점에서 ‘제2의 딥시크’로 불렸다.

다만 미·중 AI 기술 패권 경쟁이 심화되면서 마누스는 투자 유치와 컴퓨팅 자원 확보에 어려움을 겪었다. 반도체 수출 통제의 영향으로 개발 환경이 제약받자, 마누스는 지난 7월 중국 내 개발을 중단하고 본사를 싱가포르로 이전했다. 당시 일부에서는 이를 ‘제재 회피용 탈중국 전략’으로 해석했지만, 이후 마누스는 미국 벤처캐피털로부터 7500만달러의 투자를 유치하는 데 성공했다.

결과적으로 마누스는 중국에서 출발해 싱가포르를 거쳐 미국 빅테크에 인수된 드문 사례로 남게 됐다.

메타로서는 이번 인수를 통해 AI 전략의 공백을 메웠다는 평가가 나온다. 그동안 메타는 대화형 챗봇을 중심으로 AI 서비스를 확장해 왔지만, 경쟁사들이 속속 자율형 에이전트를 내놓는 동안 이 분야에서는 뒤처져 있다는 지적을 받아왔다. 마누스 인수로 메타는 챗봇과 에이전트를 아우르는 AI 진용을 갖추게 됐다.