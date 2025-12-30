기상청 ‘우리나라 113년 기후변화 분석 보고서’ 온난화에 폭염일수 2.2배·열대야 일수 4.2배↑ 도시 지역은 열대야 일수 급격히 증가 추세

[헤럴드경제=전새날 기자] 지난 113년 간 지구 온난화 현상에 따른 기후변화에 폭염 일수와 열대야 일수가 급증한 것으로 조사됐다.

기상청은 1912년부터 2024년까지 우리나라 기후변화 특성을 분석한 ‘우리나라 113년 기후변화 분석 보고서’를 30일 발간하고 이같이 밝혔다.

이번 보고서에는 1900년대 초부터 관측 기록이 존재하는 6개 지점(인천·목포·부산·서울·대구·강릉)에 대한 기온, 강수, 극한기후지수의 장기 기후변화(1912년∼2024년) 및 최근 10년(2015년∼2024년) 기후변화 특성이 담겼다.

보고서에 따르면 최근 여름철 기온 상승 현상이 뚜렷해지는 추세다. 1910년대 대비 2020년대 폭염 일수는 7.7일에서 16.9일로 2.2배 증가했다. 열대야 일수는 6.7일에서 28.0일로 4.2배가 급증했다.

특히 폭염 일수와 열대야 일수는 모두 2010년대 이후 급격히 늘어난 것으로 나타났다. 2020년대에 각각 16.9일, 28.0일로 가장 많이 발생했다.

연평균 기온 역시 빠르게 오르고 있다. 지난 113년간 우리나라 연평균 기온은 매 10년당 0.21도로 뚜렷한 상승 추세를 보였다. 1910년대 12.0도였던 연평균 기온은 2010년대에 13.9도로 100년에 걸쳐 1.9도 상승했지만, 2020년대에 14.8도로 단기간에 그 절반 정도에 해당하는 0.9도의 급격한 상승을 보였다.

특히, 연평균 기온이 가장 높은 해 10위 안에 최근 10년 중 7개 해가 포함됐다. 지난해에는 연평균 기온이 15.4도로 역대 1위를 차지하기도 했다. 이어 2023년(14.8도)과 2021년(14.5도)이 각각 2위와 3위에 올랐다.

또 보고서에는 최근 52년간(1973년∼2024년)의 지역별 및 도시·비도시 간 기후변화 특성 비교 등 분석 내용이 포함됐다.

최근 52년(1973년∼2024년) 기후변화 추세를 살펴보면 지역별 차이가 두드러졌다. 평균기온과 최저기온은 다른 지역에 비해 경기남부, 강원영서, 충청내륙 등 중부내륙을 중심으로 큰 상승 추세가 나타났다. 최고기온은 전국적으로 상승 추세가 나타났다.

폭염의 경우 1970년대 주로 경북내륙을 중심으로 많이 발생했다. 2000년대까지 큰 변화가 없었지만, 2010년대로 접어들며 전국적으로 확대되기 시작했다. 2020년대에는 전국적인 폭염이 더욱 늘어났다.

열대야는 1970년대, 1980년대에 일부 남해안과 제주 지역을 중심으로 많이 발생했다. 하지만 2010년대에 우리나라 서쪽 전역으로 확대됐다. 특히 2020년대에는 전국 대부분 지역에서 많이 발생하고 급격히 증가한 경향을 보였다.

2020년대에는 제주가 56.8일로 열대야 일수가 가장 많았다. 이밖에 여수(35.3일), 부산(33.3일), 포항(30.5일), 서울(29.5일) 등 해안과 대도시 지역에서 많았다. 또 수도권, 강원영서, 충남, 전북을 중심으로 1970년대 대비 2020년대에 열대야 일수가 큰 폭으로 증가했다.

최근 52년간 열대야 일수는 비도시 대비 도시(인구 5만 이상 지역)에서 2.2배 많이 발생했다. 열대야 일수의 변화 추세는 도시에서 최근 52년간 2.6배만큼 급격히 증가했다. 두 지역 간 열대야 일수의 차이는 1970년대 2.2일에서 2020년대 9.1일로 더 커지고 있다.

지난 113년간 연 강수일수는 감소했지만, 집중호우가 잦아지며 연 강수량은 증가했다. 강수강도, 호우일수, 1시간 최다 강수량 50㎜ 이상 일수는 뚜렷한 증가 추세를 보였다. 지난해와 올해에는 시간당 100㎜ 이상의 호우가 각각 16개, 15개 지점으로 급격히 많이 발생하는 등 기후변화가 더욱 심화하고 있다.

이미선 기상청장은 “최근 기후변화는 복합 재해의 양상으로 이어지며 지역별 차이도 강화되고 있다”라며 “폭염·호우 대응체계를 개편하고, 기후변화에 대한 철저한 감시와 원인 규명으로 신뢰도 높은 분석 정보를 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.