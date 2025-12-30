한화생명 인니법인 보유 지분 46.6% 인수…총 지분율 61.5% 해외 사업기반 강화·매출 다각화

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화손해보험이 인도네시아 리포손해보험 지분을 추가 인수해 자회사로 편입했다.

한화손보는 한화생명 인도네시아 법인이 보유하던 리포손보 지분 46.6%를 인수해 지분율을 61.5%로 확대했다고 30일 밝혔다.

한화손보는 리포손보 보통주 13억9800만주를 약 823억원에 취득했으며, 총 보유 주식수는 18억4500만주로 늘었다. 이번 지분 추가 인수는 해외 사업 기반 강화와 매출 포트폴리오 다각화를 위한 전략적 결정이라는 게 회사 측 설명이다.

한화손보는 지난 2023년 3월 한화생명 인도네시아 법인과 공동으로 리포손보 지분 62.6%를 인수하며 인도네시아 손보시장에 진출했다. 이번 지분 재편으로 한화손보가 리포손보를 직접 자회사로 두게 되면서 해외 손보사업 주도권을 확보하게 됐다. 인도네시아는 2억7000만 인구를 보유한 동남아 최대 시장으로, 손보시장이 연평균 9% 이상 성장하고 있어 국내 손보사들의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있다.

한화손보는 인도네시아 내 한화금융네트워크를 활용해 리포손보를 안정적으로 성장시킬 계획이다. 해상보험, 재물보험 등 우량 상품군 중심의 매출 포트폴리오를 구축하는 한편, 한화생명이 투자한 노부은행 등 금융 계열사와 협업을 강화해 시너지를 극대화할 예정이다.

리포손보의 올해 상반기 영업수익은 1572억원으로 전년 동기 대비 5.5% 증가했다. 지난 10월에는 글로벌 보험신용평가기관 A.M. Best로부터 재무건전성 등급 ‘A-(Excellent)’를 획득하기도 했다. 리포손보는 인도네시아 손해보험사 가운데 글로벌 신용등급을 보유한 소수 기업으로 평가받고 있다.

한화손보 관계자는 “국내 시장의 성장 한계를 극복하고 수익 기반을 다변화하기 위한 해외보험사업”이라며 “디지털 금융기술과 일반보험 리스크관리 노하우를 바탕으로 글로벌 네트워크를 활용해 안정적 성장을 이어가겠다”고 말했다.