애틀랜타 드라이브 GC와 뉴욕 골프 클럽 개막전 애틀랜타 드라이브 GC 승리, 새 시즌 우승 경쟁 신호탄 전광판 등에 ‘한국’ 브랜드 노출

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 후원하는 미국 시뮬레이션 골프 리그 ‘투모로우 골프 리그(이하 TGL)’ 시즌 2 개막전이 지난 28일(현지시간) 미국 플로리다에 위치한 ‘소피 센터’에서 열렸다고 30일 밝혔다.

한국타이어는 TGL 최초 ‘오피셜 타이어 파트너’이자 ‘파운딩 파트너’로 개막전 전광판과 TV 광고, 경기 중계 화면 등을 통해 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’을 노출했다. 특히, 시즌 2부터 3년간 TGL과 ‘테크놀로지 혁신’이라는 핵심 가치를 공통 매개로, 모빌리티와 스포츠의 경계를 허무는 특별한 브랜드 경험을 선사한다는 계획이다.

롭 윌리엄스 한국타이어 북미본부장은 “TGL 시즌 2의 출범은 파트너십과 리그 모두에 중요한 이정표가 될 것으로 기대하며, 테크놀로지 혁신을 지향하는 두 브랜드의 방향성이 맞닿은 만큼 차별화된 콘텐츠로 글로벌 팬들과 활발한 소통을 이어나갈 계획”이라고 말했다.

이번 개막전은 디펜딩 챔피언 ‘애틀랜타 드라이브 GC’와 ‘뉴욕 골프 클럽’ 간의 시즌 1 파이널 시리즈 리턴 매치로 진행됐다. 파이널 시리즈에서 ‘애틀랜타 드라이브 GC’에 두 차례 연속 역전승을 허용해 준우승에 머물렀던 ‘뉴욕 골프 클럽’이 설욕전에 나서며 미국 현지를 비롯한 글로벌 팬들로부터 큰 관심을 모았다.

이날 경기에서 ‘애틀랜타 드라이브 GC’는 빌리 호셸, 코레이 코너스, 크리스 고터럽, ‘뉴욕 골프 클럽’은 매트 피츠패트릭, 잰더 쇼플리, 캐머런 영을 앞세워 경기에 나섰다.

치열한 접전 끝에 ‘애틀랜타 드라이브 GC’가 ‘뉴욕 골프 클럽’을 합산 스코어 6:4로 누르고 시즌 2 첫 승리를 신고했다. 트리플팀 세션에서 3:1로 앞서던 ‘애틀랜타 드라이브 GC’는 싱글팀 세션에서 4:4까지 따라 잡혔으나, 마지막 열다섯 번째 홀에서 빌리 호셸이 약 11m 이글 퍼트에 성공해 역전승을 거두었다. 이번 승리로 ‘뉴욕 골프 클럽’을 상대로 4전 4승이라는 우위를 이어나가는 동시에, TGL 시즌 2 우승 경쟁의 신호탄을 쐈다.

TGL 시즌 2의 2∙3라운드 경기는 현지시간 2026년 1월 2일 ‘보스턴 커먼 골프’와 ‘로스엔젤레스 골프 클럽’, 6일 ‘더 베이 골프 클럽’과 ‘애틀랜타 드라이브 GC’ 간의 맞대결로 각각 진행될 예정이다.