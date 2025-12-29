강유정 청와대 대변인 브리핑 “쉽게 의사 표명하는 것은 거리 두겠다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대가 최근 ‘갑질 논란’으로 전직 보좌진들과 진실 공방을 벌이고 있는 김병기 더불어민주당 원내대표와 관련해 “김 원내대표의 문제 같은 경우는 당연히 엄중히 인식은 하고 있다”고 밝혔다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오후 청와대 춘추관 대브리핑룸에서 열린 브리핑에서 ‘김 원내대표에 대해 제기되고 있는 의혹에 대해서 대통령실에서는 어느 정도 인식하고 있는지, 선출직이긴 하지만 업무를 계속 수행해 나가는 데는 문제가 없다고 판단하고 계신가’ 묻는 말에 이같이 답했다.

다만 그는 “원내에서 의원들이 직접 선출한 원내대표인 만큼 그 부분에 대해 대통령실이 쉽게 의사를 표명하는 것은 좀 더 거리를 둬야 하지 않을까 싶다”며 물러섰다. 여론의 반응은 민감하게 살피고 있지만, 여당 지도부의 결정을 지켜보겠다는 취지다.

강 대변인은 거듭 “아직은 저희 대통령실에서 의사 표명을 따로 할 기회는 없지 않을까 싶다”고 말을 아꼈다.

또한 강 대변인은 이날 전재수 해양수산부 장관의 사퇴로 공석이 된 자리에 PK(부산·경남) 출신 야권 인사가 기용될 가능성이 있느냐는 질문에 “그때 대통령께서 직접 말씀하신 ‘부산 출신이었으면 좋겠다’, ‘찾아보고 있다’, 이 정도 외에는 인사 문제에 대해서는 제가 알고 있는 바가 없다”면서 “더 이상 지금 현재 단계에서는 후보자를 찾고 있다 정도 이상의 답을 드리기는 어렵다”고 했다.