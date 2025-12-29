내년부터 국채·공사채 발행 정보 공유·조정 기재부·금융위·금감원·공공기관 참여…분기별 운영

[헤럴드경제=김용훈 기자] 채권시장 변동성이 이어지는 가운데 정부가 국채·공사채 발행 시기와 물량을 범정부 차원에서 조율하는 협의체를 본격 가동한다. 특정 시기에 채권 발행이 몰리며 시장 불안을 키우는 상황을 사전에 차단하겠다는 취지다.

기획재정부는 29일 강윤진 국고국장 주재로 ‘채권 발행기관 협의체’ 준비회의를 열고, 내년 채권시장 여건과 기관별 채권 발행 계획, 향후 협의체 운영 방향 등을 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 내년도 기재부 업무보고에서 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 공식화한 협의체 출범을 위한 킥오프 성격의 회의다. 회의에는 기재부를 비롯해 금융위원회, 금융감독원과 함께 산업은행, 수출입은행, 한국전력, 주택금융공사, LH, 한국장학재단 등 주요 정부보증채·공사채 발행기관이 참석했다.

참석 기관들은 채권시장 불확실성이 지속되는 상황에서 발행 시기와 물량, 만기 구조(연물)에 대한 정보 공유와 사전 조율이 필요하다는 데 공감했다. 특정 시점에 발행이 집중될 경우 금리 급등 등 시장 리스크 요인으로 작용할 수 있다는 판단에서다.

정부는 협의체를 분기별로 정례 개최하고, 필요할 경우 수시 회의를 열어 채권시장 관련 주요 현안과 기관별 발행 계획을 논의·조율할 방침이다. 내년 1월 중에는 협의체 설치와 운영 근거를 담은 훈령을 제정해 범정부 공식 기구로 운영할 계획이다.