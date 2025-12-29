[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]공항철도㈜는 신규 전동차 9편성(총 54칸)을 모두 투입, 증차 사업을 마무리했다고 29일 밝혔다.

공항철도에 따르면 이번 증차는 지난 9월 첫 편성 투입을 시작으로 10월 2편성, 12월 29일 나머지 6편성을 차례로 투입해 현재 총 9편성이 영업 운행에 투입됐다. 이로써 공항철도 일반열차는 기존 22편성에서 31편성으로 확대됐다.

공항철도는 2019년부터 증차 필요성을 검토하고 2021년 사업을 착수해 2022년 1월 신규 차량 제작을 시작했다.

이후 2023년 검암역 실물모형 전시회를 통해 이용객 만족도 조사를 실시하며 차량 설계와 편의 요소를 보완했다.

공항철도는 증차 완료에 따라 열차 혼잡도 완화와 배차간격 단축 효과를 기대하고 있다.

평일 기준 전체 열차 운행 횟수는 기존 364회에서 57회 늘어난 421회로 확대됐다. 가장 혼잡한 출근 시간대(7시 30분∼8시 30분)에는 총 16회의 열차를 운행해 배차간격을 최대 3분대까지 단축하게 됐다.

또 열차 내·외부 편의시설을 개선하고 지난 8월 실시한 ‘신규 전동차 캐릭터 공모전’을 통해 신규 전동차에 맞춘 캐릭터 ‘다르’를 선보였다.

‘다르’는 신규 전동차의 디자인을 반영한 캐릭터로, 향후 다양한 홍보 콘텐츠에 활용될 예정이다.

박대수 공항철도 사장은 “이번 신규 전동차 투입은 고객의 안전하고 편리한 이용을 위한 중요한 전환점”이라며 “공항철도는 앞으로도 안전하고 편리한 철도 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 최선을 다하겠다”고 말했다.