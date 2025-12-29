[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 김석준 부산시교육감이 29일 신년사를 통해 “2026년을 ‘다함께 미래로, 앞서가는 부산교육’을 실현하는 한 해로 만들겠다”며 부산교육의 새해 비전과 정책 방향을 밝혔다.

김 교육감은 2026년 병오(丙午)년, 적마(赤馬)의 해를 맞아 “붉은 기운을 품고 넓은 들판을 힘차게 달리는 적토마처럼, 부산시민과 교육가족 모두의 일상에 따뜻한 희망과 새로운 가능성이 가득하길 바란다”며 새해 인사를 전했다.

그는 “부산교육은 새해에도 ‘같이 배우고 함께 키우는 교육’을 바탕으로 부산시민·교육가족과 한마음으로 소통하며 미래를 향해 힘차게 나아가겠다”며 “학생이 건강하게 성장하고 교사가 보람을 느끼며 학부모가 안심할 수 있는 교육을 적극 펼치겠다”고 강조했다.

김 교육감은 특히 2026년 부산교육의 핵심 과제로 ▷AI시대를 선도하는 인간중심 미래교육 ▷학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육 ▷학생과 교사를 모두 지키는 안심교육 ▷지혜로운 인재로 성장하도록 돕는 시민교육 등 네 가지를 제시했다. 이를 통해 아이들의 지식과 인성, 역량이 조화롭게 성장하는 부산교육을 실현하겠다는 구상이다.

그는 “‘다함께 미래로, 앞서가는 부산교육’이라는 비전 아래 아이들이 마음속에 꿈을 키우고 각자의 개성을 꽃피울 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “지역사회와 협력해 아이와 부모가 함께 행복한 교육공동체를 만들어 가겠다”고 밝혔다.