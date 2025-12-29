[헤럴드경제(무안)=서인주 기자]12·29 제주항공 여객기 참사 1주기 추모식이 29일 전남 무안국제공항에서 엄수됐다.

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회와 국토교통부는 이날 오전 10시 전남 무안군 망운면 무안국제공항 2층에서 참사 1주기 추모식을 열었다.

추모식에는 유가족을 비롯해 정부·국회 관계자 등 총 1200여명이 참석했다.

추모식에 앞서 사고 발생 시각인 오전 9시 3분부터 1분간 전국에 추모 사이렌이 울리며 애도의 시간이 이어졌다.

행사는 클래식 공연을 시작으로 묵념과 헌화, 추모사, 추모 공연 순으로 진행됐다.

유가족과 정부·국회 등 대표단 40여명은 무대 앞 헌화대에 차례로 국화를 올리며 희생자 179명의 넋을 기렸다.

‘집으로 오는 길’을 주제로 한 추모 공연에서는 태국 방콕에서 한국행 비행기가 출발한 당시를 배경으로 희생자들의 이름이 한 명씩 호명됐다.

이름이 불릴 때마다 탑승권이 한 장씩 객석 중앙에 놓이며 고인 한 사람, 한 사람을 다시 떠올리게 했다.

이후 가수 이은미의 ‘기억속으로’, ‘헤어지는 중입니다’가 울려 퍼지며 추모식은 막을 내렸다.

김유진 유가족협의회 대표는 추모사를 통해 “1년 전 오늘 사이렌을 끄고 돌아가는 앰뷸런스를 바라보며 ‘전원 사망’이라는 자막 아래 우리들의 삶은 완전히 무너졌다”며 “참사에 대한 책임이 이행되지 않는다면 이 비극은 결코 끝나지 않을 것이다”고 말했다.

한편 태국 방콕에서 출발한 제주항공 7C 2216편 보잉 737-800 여객기는 지난해 12월 29일 오전 9시 3분께 무안국제공항 활주로에서 비상 착륙을 시도하던 중 로컬라이저와 충돌해 탑승객 181명 중 179명이 숨지고 2명이 부상했다.