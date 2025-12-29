[헤럴드경제=김성훈 기자] 수천만명의 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡이 29일 ‘5만원 보상안’을 발표한 것에 대해 시민단체들이 잇달아 비판 성명을 냈다.

한국소비자단체협의회(이하 협의회)는 29일 쿠팡의 ‘5만원 보상안’에 대해 “소비자를 우롱하는 것으로 수락을 거부한다”고 비판하는 성명서를 냈다.

협의회는 “(정보 유출자가) 3370만명의 개인정보에 구조적으로 접근할 수 있었던 중대한 사태의 책임을 축소하고 여론 무마용 이벤트로 변질시키는 것”이라며 “소송·분쟁 조정에서의 법적 책임을 희석하기 위한 사전 포장에 활용될 소지가 크다”고 지적했다.

협의회는 보상안의 내용에 대해서도 문제가 있다고 지적했다. 쿠팡은 보상금 5만원을 ‘쿠팡 전 상품 5000원’, ‘쿠팡이츠 5000원’, ‘쿠팡 트래블 상품 2만원’, ‘알럭스 상품 2만원’ 등으로 나눠 사용하도록 했는데, 협의회는 “소비촉진형 혜택 중심으로 설계돼 개인정보 침해에 대한 배상이 아니라 소비자에게 추가 구매, 재가입을 유도하는 마케팅 수단으로 전락했다”고 꼬집었다.

협의회는 “대형 통신·카드사 유출 사건에서 1인당 10만∼30만원 수준의 배상이 인정돼온 기존 흐름과도 비교해 비판적으로 검증돼야 한다”고 강조했다.

협의회는 또 정부와 국회를 향해 “쿠팡의 보상책 제안에 안주하지 말고 유출 규모·경위에 대한 철저한 조사와 강력한 행정 처분, 재발 방지 대책을 조속히 마련해야 한다”고 당부했다.

참여연대도 이날 “쿠팡은 현금보상이 아닌 구매이용권을 내놨다. 이는 한달 요금의 절반을 면제한 SK텔레콤의 보상안보다도 후퇴한 안일 뿐만 아니라, 오히려 쿠팡 매출을 더 높이기 위한 꼼수에 지나지 않는다”라는 비판 논평을 냈다.

구체적으로 “5만원의 구매이용권은 모두 월 이용료를 추가로 납부하는 멤버십 회원이 아니면 결국 구매이용권에 돈을 더 얹어서 상품을 구입하도록 하는 매출확대를 위한 유인책에 지나지 않는다. 현금이나 현금성 동일 가치의 보상이 아닌 이상 이는 피해회복이 아니라 강제 소비에 불과하다”라고 지적했다. 또 “쿠팡트래블이나 알럭스 같은 쿠팡의 부수적인 서비스에 각각 2만원씩 이용권을 제공하면서 여행상품 서비스나 명품 구입 서비스의 시장점유율을 확대하려는 꼼수도 내놨다”라며 “할인이 아니라 마케팅비의 지출이며, 이마저도 결국 매출확대를 통해 손해를 보지 않겠다는 뜻”이라고 꼬집었다.