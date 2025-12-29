노후주택 ‘희망의 집 고치기’ 활동 ‘에코 플로깅 챌린지’로 성금 기부

DL그룹은 지역사회의 구성원으로서 기업의 기술 및 노하우, 보유 자산을 활용해 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다고 29일 밝혔다.

DL이앤씨는 소외 계층을 위한 주거 개선에 앞장서고 있다. 2005년부터 한국 해비타트 서울지회와 손잡고 노후주택 밀집지역과 복지단체 시설을 개선하는 ‘희망의 집고치기’ 프로젝트를 진행 중이다.

또 대전 대덕연구단지에 운영 중인 ‘안전한숲캠퍼스’를 개방해 지자체 및 공공기관, 학생을 대상으로 안전체험 교육을 실시하고 있다.

DL케미칼은 본사 및 사업장에서 환경 정화 활동인 ‘에코 플로깅 챌린지’를 실시한다. 걷기 목표 달성 시 회사가 기부금을 출연해 소외 계층에 기부한다. 마련된 재원으로 연탄 지원을 비롯해 서울과 여수의 장애 아동 전문기관을 통해 장애 아동에게 휠체어, 보행 보조기구를 후원했다.

서울 종로구 대림미술관, 성수동 디뮤지엄을 운영하고 있는 ‘대림문화재단’과의 협업을 통한 문화나눔 활동도 있다.

DL그룹은 저소득층 어린이와 청소년을 대상으로 전시 관람 및 창작활동 등의 문화예술 프로그램 ‘해피 투게더’를 운영한다. 김희량 기자