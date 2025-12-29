강남 가격 통계 이래 최대 상승 전문가 “똘똘한 한 채로 양극화”

올해 서울 아파트 평균 값이 15억원을 돌파하면서, 18%가 넘는 상승률을 기록했다. 한강 이남 11개구의 아파트값은 22%가 오르면서, 통계 집계 이래 가장 큰 폭으로 올랐다. 이재명 정부가 출범 후 주택담보대출 한도를 연이어 낮추고 서울 전역 및 경기 12개 지역을 토지거래허가구역으로 묶는 등 강력한 부동산 규제를 내놓았지만, 아파트값은 더 빨리 올랐다.

29일 KB부동산 12월 월간시계열 자료에 따르면, 이달(15일 기준) 서울의 평균 아파트 매매가격은 15억810만원을 기록해 사상 첫 15억원을 넘겼다. 7월 14억원을 넘긴 지 약 5개월만이다. 지난해 12월(12억7274만원)과 비교하면 1년 새 18.5%(2억3535만원) 올랐다. ▶관련기사 3면

KB부동산은 한국부동산원 통계와 달리 더 정확한 현장 분위기를 반영한다고 평가받는다.

특히 한강 이남의 11개구 아파트 평균 가격은 1년 전(15억5637)보다 3억3066억원 오른 18억9703억원을 기록했다. 이는 해당 통계 집계(2008년) 이후 가장 높은 상승률(21.9%)로, 집값 급등기였던 문재인 정부 때 연간 상승률보다 높다. 2020년과 2021년엔 각각 18.5%와 19.8% 상승했다.

강북 14개구 아파트 평균 값도 올해만 12.1% 상승하며, 평균 매매가 10억7354만원을 기록했다. 강북 지역 아파트 평균 값이 10억원을 넘긴 것은 처음이다.

박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “서울 아파트값 상승은 ‘똘똘한 한 채’ 현상의 연장선”이라며 “서울 전역 및 경기12개 지역이 규제지역 및 토허구역에 포함되면서 집 1채 소유가 강제됐다”고 말했다.

박 위원은 “시장이 집을 마치 주식시장에서 ‘우량주’와 ‘비우량주’로 나누듯 구분해 소유하고 있다”며 “결국엔 고가 주택으로 수요가 몰릴 수밖에 없다”고 내다봤다. 홍승희·윤성현 기자