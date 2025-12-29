지난 10년 누적 기부 800억원

넥슨은 올해 사회에 환원한 기부금이 약 110억 원으로, 지난 10여년간 이어진 누적 기부액은 약 800억 원에 이른다고 29일 밝혔다.

넥슨의 사회공헌 사업은 의료, 교육, 사회복지, 재난 구호 등 다양한 분야에서 이어졌다. 특히 디지털 교육 격차 해소를 목표로 꾸준히 진행돼 온 코딩 교육 사업은 올 한 해 더욱 체계화됐다.

구체적으로 컴퓨팅교사협회(ATC)와 함께 운영해 온 ‘하이파이브 챌린지’(사진)는 소설 공학과 브릭 놀이를 결합한 융합형 코딩 교육 사회공헌 활동으로, 2025년 기준 누적 참여 학생 수 20만 명을 넘어섰다.

또 메이플스토리 지적재산권(IP)을 활용한 블록코딩 플랫폼 ‘헬로메이플’은 정식 론칭 이후 학교 연계 수업과 찾아가는 코딩 교실, 대학생 멘토 봉사 프로그램으로 이어지며 코딩 교육의 진입 장벽을 낮췄다.

이와 함께 메이플스토리 ‘단풍잎 놀이터’ 프로젝트는 노후화되거나 부족했던 놀이 공간을 공공 놀이터로 재조성했다. 마비노기 ‘나누는맘 함께하고팜’은 발달장애 청년의 자립을 돕는 사회적 일터와 연계해 참여형 나눔 모델로 자리 잡았다.

사회복지 영역에서는 취약계층 아동과 청소년을 위한 지원이 이어졌다. 넥슨은 넥슨게임즈와 함께 영케어러(가족돌봄아동)를 지원하는 ‘위드영 프로젝트’를 새롭게 시작해 돌봄, 교육, 생활 전반을 아우르는 맞춤형 지원을 제공했다.

지난 11월에는 전남 지역에 ‘전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터’가 개원하며 수도권을 비롯해 충청, 영남, 호남을 아우르는 권역별 어린이 재활의료 체계가 완성 단계에 이르렀다. 박세정 기자