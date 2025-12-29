[헤럴드경제=장연주 기자] 고려대학교가 교수임용 과정에서 특혜 의혹을 받는 유승민 전 의원의 딸 유담(31)씨의 논문에 대해 연구부정행위 여부를 조사하기로 했다. 유씨는 지난해 5개월 간 논문 7편을 발표했는데, ‘논문 쪼개기’ 의혹과 ‘자기표절’ 의혹이 제기된 상태다.

29일 CBS노컷뉴스에 따르면, 고려대 연구진실성위원회는 최근 유씨가 제출한 논문들에 제기된 연구부정 의혹에 대해 예비조사 없이 곧바로 본조사에 착수하기로 의결했다. 고려대는 외부 전문가가 50% 이상 참여하는 본조사위원회를 구성할 예정이다.

이번 조사는 교육부가 지난 달 국민신문고를 통해 접수한 신고를 고려대에 이송하면서 시작됐다.

당초 고려대는 “구체적인 근거가 제시되지 않았다”며 조사에 착수하지 않았지만, 신고자가 추가 자료를 제출하자 입장을 바꿔 조사에 나선 것으로 전해졌다.

현재 유씨의 논문을 향해 제기된 의혹은 크게 두가지다.

먼저 동일·유사한 데이터를 바탕으로 여러 편의 논문을 짧은 기간에 연속 발표했다는 ‘분절 게재(쪼개기)’ 의혹이다.

유씨는 지난해 8월부터 올해 12월까지 5개월 동안 7편의 논문을 발표했고, 박사학위를 취득한 시점은 올 2월이다.

이에 대해 연구 주제와 자료, 분석 틀이 유사해 하나의 연구를 과도하게 나눈 것 아니냐는 지적이 제기됐다.

이와 함께 2019년 석사논문과 2020년 KCI 학술지 논문 간 유사도가 29%에 달한다는 ‘부당한 중복 게재(자기표절)’ 의혹도 제기됐다.

표절 프로그램 검사 결과, 두 논문간 상당 부분이 겹치는 것으로 나타났다. 또한 학술지 논문이나 학위논문 어디에도 기존 석사논문을 출처로 명시하지 않은 점이 문제로 제기됐다.

신고인은 “이번 사안은 단순한 논문 연구부정행위 의혹을 넘어 교수 채용의 공정성과 직결된 문제”라며 “고려대가 사실관계를 투명하고 객관적으로 검증해 한 치의 의혹도 남기지 않길 바란다”고 말했다.

한편, 진선미 더불어민주당 의원은 올 10월 국정감사에서 “논문 질적 심사는 하위권인데 양적 심사에서 만점을 받아 1차 심사를 전체 2위로 통과했다”며 “해외 경험이나 기업 업무 경력 없이 만점을 받은 반면 다른 지원자는 낮은 점수를 받았다”고 의문을 표했다.

유씨는 동국대 법학과를 졸업한 뒤 연세대에서 경영학 석사, 고려대에서 경영학 박사 학위를 취득했다. 2025학년도 2학기 인천대 전임교원 신규 채용에 합격한 뒤 지난 10월부터 무역학부에서 국제경영 분야의 전공선택 과목 2개를 맡아 강의하고 있다.